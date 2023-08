Il sorteggio dei gironi della Champions League 2023-2024 in diretta. A breve scopriremo quali saranno le prossime avversarie del Milan in Europa

Entra nel vivo quest’oggi anche la stagione delle coppe europee 2023-2024. A Montecarlo vanno in scena i sorteggi della fase a gironi di Champions League. La massima competizione europea per club ripartirà dal mese di settembre, ma il primo atto della fase finale avverrà nella giornata odierna con la composizione degli otto gruppi di partenza.

18:11 – Saranno gli ex calciatori Joe Cole ed Eric Abidal a sorteggiare i gironi e le 32 squadre durante questo evento.

18:00 – Inizia la cerimonia di Montecarlo, presentata come di consueto da Pedro Pinto e Reshmin Chowdhury.

Sorteggio Champions League, il regolamento

Il regolamento dei sorteggi è il seguente. Nella fase a gironi di Champions League non potranno essere accomunate nello stesso gruppo squadre della medesima federazione calcistica e formazioni inserite nella stessa fascia di sorteggio. Le gare si giocheranno di martedì e mercoledì.

Le quattro squadre italiane qualificate (Inter, Milan, Napoli e Lazio) dovranno essere divise a coppie in ordine di gruppo. In pratica due italiane saranno sorteggiate nei gironi A-B-C-D e altre due nei gironi E-F-G-H.

Le quattro fasce per il sorteggio dei gironi di Champions

L’Uefa come sempre ha diviso le squadre pronte al sorteggio in quattro fasce. Le otto teste di serie saranno le squadre vincitrici dei rispettivi campionati nazionali, oltre ai detentori in carica di Champions ed Europa League.

Il Milan sarà inserito, per motivi di coefficiente Uefa, in terza fascia, così come i connazionali della Lazio. Ma andiamo a vedere come saranno divise le suddette quattro fasce:

I FASCIA: Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain, Siviglia.

II FASCIA: Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid.

III FASCIA: Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv Eindhoven, Copenaghen.

IV FASCIA: Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Anversa.