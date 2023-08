Milan, Baresi: “Ce la giocheremo, San Siro ci darà una mano. Taremi? So che c’era una trattativa”

Le parole di Franco Baresi, dirigente e storico capitano del Milan, dopo il sorteggio di Champions League di qualche minuto fa.

A seguire di persona i sorteggi di Champions League quest’oggi a Montecarlo c’era Franco Baresi. Ambasciatore del Milan, storico ex capitano e personaggio che rappresenta i rossoneri nel mondo.

Baresi ha parlato ai microfoni di Sportmediaset subito dopo la cerimonia. L’ex numero 6 ha commentato così il durissimo sorteggio del Milan, che affronterà Psg, Borussia Dortmund e Newcastle: “Quando parti dalla terza-quarta fascia c’è il rischio di non avere un gruppo facile. Un gruppo competitivo, ma ci piace. E’ stimolante giocare in Champions contro certe squadre, tutte se la giocheranno con tutte, tutti e 4 se la giocheranno per passare il turno. Il Milan non deve dimenticare ciò che di buono ha fatto in questi ultimi due anni. Siamo positivi, abbiamo stimoli. San Siro ci aiuterà positivamente, non dimentichiamoci chi siamo e che storia abbiamo in Europa”.

Sull’avvio della stagione rossonera: “Il campionato è iniziato bene, abbiamo dei nuovi calciatori davvero ottimi, c’è una bella atmosfera. I giocatori devono sapere cosa ti trasmette giocare la Champions League, è sempre qualcosa di diverso. Non mancheranno gli stimoli”.

Il ritrovare Donnarumma e Tonali: “San Siro accoglierà tutti nel modo giusto. Sandro è andato via da poco, sappiamo cosa ha lasciato, preferivamo incontrarlo più avanti. Ha lasciato un bellissimo ricordo e sarà accolto nel modo giusto”.

Differenze tra il Psg di oggi e quello del 1995 incontrato da Baresi: “Quelli erano altri tempi, altri Milan, altri avversari. Questo Psg è forte, ha perso giocatori importanti ma ambisce come il Milan a traguardi importanti. Non dimenticheremo mai chi siamo, rappresentiamo la storia e avremo sempre fiducia in noi. Ce la giocheremo, poi se saranno più bravi vedremo”.

Una battuta sull’affare Taremi: “Sono arrivato qui sapendo che c’era una trattativa, ma non so altro. Non posso dire altro…”