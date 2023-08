Milan, nome nuovo per la fascia: sfida alla Roma per il terzino

I rossoneri potrebbero provare a mettere le mani su un nuovo giocatore, finito nel mirino anche della Roma. Ecco di chi si tratta

Il calciomercato del Milan gira tutto attorno a Taremi. I rossoneri oggi proveranno a chiudere la trattativa per l’acquisto dell’attaccante iraniano, ma potrebbe non essere l’ultimo affare di questa lunga e calda estate.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno chiaramente lavorando per riuscire a piazzare gli ultimi esuberi, ma prima del gong, in programma domani alle ore 20.00, potrebbe esserci spazio per un ultimo colpo a sorpresa. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, infatti, scrive della possibilità di mettere le mani su un nuovo terzino sinistro.

Si tratta del croato, classe 1998, Borna Sosa. Il giocatore, nato a Zagabria, può lasciare lo Stoccarda in queste ore di calciomercato e non è un caso che ci stia pensando anche la Roma, prossimo avversario del Milan in campionato.

Calciomercato Milan, idea Borna Sosa: così può diventare rossonero

Borna Sosa, che ha una valutazione di circa 12 milioni di euro, può diventare una possibilità per la Roma, qualora riuscisse a vendere Spinazzola.

La situazione del Milan è molto simile a quella giallorossa. Il croato, infatti, potrebbe varcare i cancelli di Milanello, qualora Fode Ballo-Toure facesse le valigie, direzione Werder Brema. La possibilità di un approdo in Bundesliga per il terzino franco-senegalese non è ancora svanita, ma serve qualcosa in più di un prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo vuole garanzie sul suo acquisto.

Milan, la situazione sulla sinistra

A prescindere dall’arrivo o meno di Borna Sosa, il Milan difficilmente continuerà a contare su Ballo-Toure. Il giocatore franco-senegalese è ai margini del progetto di Stefano Pioli e un suo reintegro appare complicato.

Il tecnico di Parma come terzino sinistro chiaramente punterà su Theo Hernandenz, davvero insostituibile. In caso di assenza del francese, spazio a uno tra Davide Calabria e Alessandro Florenzi. E’ stato lo stesso Stefano Pioli a far chiarezza. Già nell’anno dello scudetto, d’altronde, con Toure in rosa, era stato l’ex Roma, con buoni risultati a giocare sulla sinistra. Da escludere al momento un impiego del giovane Bartesaghi anche se continuerà a lavorare a Milanello con i ‘grandi’, ma sarà comunque a disposizione di Ignazio Abate in Primavera.