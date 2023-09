Milan, spuntano le alternative a Taremi: doppio ‘no’

Doppio rifiuto per il Milan alle alternative spuntate nelle scorse ore per provare a trovare un’alternativa a Mehdi Taremi, vicino a sfumare definitivamente.

Ore calde per il Milan e per l’ultimo colpo di mercato dell’estate. La squadra di Stefano Pioli vorrebbe chiudere la produttiva e ricca sessione 2023 con l’acquisto di un’altra prima punta, un’alternativa valida a Olivier Giroud.

Mehdi Taremi è, come noto, la priorità di mercato del club rossonero. Il centravanti iraniano classe ’92 piace da tempo e in questi giorni il Milan ha provato ad affondare il colpo. Fino a 24 ore fa sembrava fosse tutto apparecchiato per lo sbarco del calciatore dal Porto in direzione Milano.

Nelle ultime ore invece qualcosa si è raffreddato in maniera improvvisa. Si parla di commissioni alte chieste dagli agenti di Taremi, di accordo non raggiunto con il Milan a livello contrattuale e di altre ipotesi più o meno realistiche. Una cosa è certa: ad oggi Taremi è sempre più lontano da Milanello. Ecco perché la squadra di Pioli starebbe valutando delle alternative last-minute.

Milan, bocciate le ipotesi Jovic e En-Nesyri

Di recente quindi, secondo la Gazzetta.it, il Milan avrebbe incominciato a valutare alcune opzioni per l’attacco diverse da Taremi. Nomi che potrebbero arrivare anche nell’ultimo giorno di mercato, che ricordiamo si chiuderà ufficialmente domani 1 settembre alle ore 20.

Una delle possibilità riguarda Luka Jovic, attaccante serbo della Fiorentina che in passato era stato vicino ai rossoneri, soprattutto nell’estate 2020 quando sembrava che Zlatan Ibrahimovic potesse non rinnovare con il Milan. Il serbo classe ’98 però è stato scartato dalla squadra rossonera: proposto in prestito da alcuni intermediari, non convince Pioli e compagnia e dunque non verrà approfondita questa pista.

Non solo Jovic. Il Milan ha sondato, sempre grazie al consiglio di alcuni intermediari Fifa, la situazione di Youssef En-Nesyri, ovvero il centravanti marocchino del Siviglia. La squadra andalusa ha bisogno di monetizzare, ecco perché è stato subito escluso alla radice il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del classe ’97. Difficilmente il Milan potrà investire denaro per En-Nesyri, inoltre mancherebbero i tempi tecnici per trovare un accordo a titolo definitivo.

Dunque la situazione ad oggi è la seguente: o Taremi o niente. Nel frattempo il Milan ha dato l’ok per il prestito di Lorenzo Colombo al Monza, visto che il trasferimento del classe 2002 era stato già promesso a Adriano Galliani a prescindere dall’arrivo di una nuova punta. Non si escludono novità nelle ultime 24 ore di mercato.