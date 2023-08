Milan-Taremi, tutti gli ostacoli per la fumata bianca

Le ultime sulla trattativa che potrebbe portare Taremi a vestire la maglia del Milan. Giornata decisiva, da dentro o fuori per il portoghese. La situazione

Sono ore calde per il mercato del Milan. Domani alle ore 20.00 andrà in archivio questa lunga e calda campagna acquisti estiva. Il Diavolo spera di poter riuscire a mettere le mani su Taremi per terminare in bellezza.

L’iraniano sarebbe il decimo colpo per un Milan davvero rivoluzionato. L’affare con il Porto, però, non ha visto la fumata bianca. Il club portoghese, infatti, non ha dato il via libera al giocatore, che non è potuto sbarcare a Milano, per il consueto iter che l’avrebbe dovuto portare alla firma. Problemi legati alle modalità di pagamento, alle sue tempistiche, più che alla cifra. La proposta da 15 milioni di euro più bonus è stata, infatti, accettata.

Ma questi non sarebbero gli unici problemi emersi nella serata di ieri: secondo La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, anche con Taremi non sarebbe tutto ok. Il Diavolo – si legge – aveva trovato un accordo con l’iraniano da 1,5 milioni di euro a stagione, prima di chiedere di più.

L’affare è chiaramente in bilico, ma non è saltato: oggi non può che essere la giornata del dentro o fuori, con Moncada e Furlani che stanno facendo di tutto per riuscire a mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo attaccante.

Calciomercato Milan, Colombo in attesa

Tutti i tifosi sono con il fiato sospeso. L’acquisto di Taremi piace ai sostenitori rossoneri che sono in fibrillazione per un affare, che nel primo pomeriggio di ieri sembrava davvero in chiusura.

Si aspettano novità già nelle prossime ore. Le aspetta anche Lorenzo Colombo, promesso sposo del Monza, ma ancora a Milanello. Il giovane attaccante non può trasferirsi in Brianza, senza l’arrivo a Carnago di un altro attaccante. Difficile pensare che si possano riaprire altre strade, ma le vie del mercato sono infinite.

Un mercato che per il Milan dovrebbe prevedere anche altri affari. Moncada e Furlani sono, infatti, a lavoro per riuscire a piazzare gli ultimi esuberi. Dopo Alexis Saelemaekers, anche Fode Ballo-Toure e Divock Origi sono con le valigie in mano. Al momento però non appare esserci nulla di davvero concreto. Per il terzino non è ancora chiusa la pista che lo porterebbe in Germania, al Werder Brema. Per l’attaccante invece resta viva l’ipotesi Premier League, con il Burnley e lo Sheffield che potrebbero presentare un’offerta al Diavolo. Difficile invece che Origi possa prendere in considerazione l’idea di trasferirsi in Arabia Saudita.