Roma-Milan, le condizioni di Dybala: le ultime sull’argentino

Ci sono novità importanti in merito alle condizioni della Joya in vista della sfida di domani contro i rossoneri: gli ultimi aggiornamenti

Domani sera allo Stadio Olimpico va in scena quello che d fatto è il primo big match della Serie A. Nell’anticipo del venerdì si affrontano Roma e Milan per la terza giornata di campionato, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

I rossoneri ripartono dalle certezze delle prime due partite contro Bologna e Torino, dove la squadra di Stefano Pioli ha collezionato 6 punti e dato ottimi segnali. I nuovi arrivati hanno ampiamente convinto, in particolar modo l’ex Chelsea Christian Pulisic, autore già di due reti e che sarà certamente riconfermato dal primo minuto nel tridente d’attacco con Rafael Leao e Olivier Giroud.

Qualche incertezza in più ce l’hanno invece in padroni di casa. I giallorossi sono partiti con il freno a mano tirato in questo inizio di stagione e hanno raccolto un solo punto nei due primi match contro Salernitana ed Hellas Verona. José Mourinho farà il suo esordio stagionale in panchina dopo aver scontato la squalifica, ma ha parecchi dubbi di formazioni, soprattutto per quanto riguarda il reparto d’attacco. La questione principale rimane quella legata a Paulo Dybala.

Dybala torna ad allenarsi in gruppo: c’è anche Lukaku

L’attaccante argentino aveva lasciato il campo nella trasferta al Bentegodi dopo aver sentito un leggero fastidio muscolare. Gli esami strumentali di rito non avevano evidenziato però alcuna lesione per la Joya.

Oggi quindi è arrivata una notizia molto positiva per i giallorossi. Angelo Mangiante, che si occupa di Roma per Sky Sport, ha riportato che il numero 21 dei capitolini si è allenato oggi per la prima volta in gruppo. Con lui c’era anche Romelu Lukaku, che ovviamente però non è ancora al top. Per l’argentino comunque è un segnale positivo, che fa presagire una convocazione certa in vista del match contro il Milan.

Difficile pensare che Dybala, e tantomeno Lukaku, possano partire dal primo minuto nella sfida di domani sera contro il Diavolo, anche se Mourinho ha abituato a stupire tutti quanti. Al momento la coppia d’attacco più probabile per la Roma è quella formata dal Gallo Andrea Belotti e dall’ex di turno, Stephan El Shaarawy. Dovrebbero essere loro due a guidare l’attacco dei giallorossi, almeno dall’inizio, supportati dal capitano Lorenzo Pellegrini.