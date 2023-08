Sorteggio Champions League, dove vederlo oggi: streaming gratis e diretta tv

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League è uno degli eventi clou dell’estate calcistica. Di seguito le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming

Si alza il sipario sull’edizione 2023-24 della Champions League, l’ultima con il format attuale che prevede una prima fase con 8 gironi e una successiva a eliminazione diretta. Dal prossimo anno, un unico girone da 36 squadre con 8 match per squadra e successiva classifica che determinerà le qualificate alla fase eliminatoria.

Inizio della Champions League che sarà rappresentato, come di consueto, dal sorteggio dei gironi. La cerimonia tornerà a svolgersi al Grimaldi Forum di Montecarlo con inizio a partire dalle 17.45. Alla stregua di quanto avvenuto nelle precedenti edizioni, anche in questa, l’estrazione delle squadre dalle urne sarà preceduta dalla premiazione dei migliori giocatori, per ruolo, della scorsa stagione.

Il Milan sarà in terza fascia insieme alla Lazio, una collocazione sfavorevole rispetto a quella dello scorso anno quando i rossoneri, da campioni d’Italia, in carica erano in prima, posto occupato adesso dal Napoli. Possibile, pertanto, un girone di ferro per Leao e compagni considerando che in prima fascia ci sono Manchester City, Barcellona, Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Benfica, Feyenoord, Siviglia oltre al Napoli che, ovviamente, non può essere sorteggiato con il Milan

Notevole anche il potenziale della seconda urna con – Inter a parte – Real Madrid, Porto, Manchester United, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund e Lipsia. Insidie anche dalla quarta con il Newcastle di Tonali e il Galatasaray di Icardi. Oltre alla Lazio, il Milan eviterà il Salisburgo, la Stella Rossa (ammessa grazie alla squalifica dei club russi), lo Sporting Braga e lo Shakhtar Donetsk.

Sorteggio Champions, dove vederlo in streaming e in diretta tv

Ampissima la copertura per la diretta tv e in streaming del sorteggio della fase a gironi di Champions League. L’evento sarò visibile gratuitamente, in chiaro, sul Canale 20 di Mediaset sul digitale terrestre e in streaming sul sito sportmediaset.it. Diretta tv anche su Sky Sport 24 (e in streaming su Sky Go) e Amazon Prime Video con quest’ultimo che, anche in questa edizione, trasmetterà un match in esclusiva il mercoledì.

Il calendario della fase a gironi di Champions League sarà reso noto in serata o domattina. La prima giornata è prevista tra il 19 e il 20 settembre. L’ultima dei gironi tra il 12 e il 13 dicembre. Lunedì 18 dicembre ci sarà il sorteggio della fase a eliminazione diretta al via a metà febbraio.

Per il Milan, quello odierno, sarà il terzo sorteggio consecutivo di Champions League. In quello dell’edizione 2021-2022, i rossoneri, dopo un’assenza di sette anni, capitarono nel gruppo con Liverpool, Porto e Atletico Madrid con quarto posto finale. Lo scorso anno, invece, Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria con la seconda posizione alle spalle dei Blues, quest’anno assenti dalla massima competizione europea.