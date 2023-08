Taremi-Milan, Vitor Baia (Porto): “Accordo tra i club, manca il sì del giocatore”

Un dirigente del Porto ha commentato la situazione per il possibile, ma sempre più difficile, trasferimento di Taremi al Milan.

Ieri pomeriggio sembrava tutto fatto per il passaggio di Mehdi Taremi in rossonero, poi qualcosa è cambiato. L’operazione si è enormemente complicata e sembrano esserci davvero poche chance di vedere un esito positivo.

Se Milan e Porto hanno concordato le condizioni del trasferimento (15 milioni di euro più 2/3 di bonus), invece il problema è rappresentato dall’entourage del giocatore. Tra stipendio e commissioni si sono create delle grandi complicazioni con gli agenti e la trattativa potrebbe davvero naufragare.

Calciomercato Milan, Vitor Baia risponde sull’affare Taremi

Vitor Baia, dirigente del Porto, è stato raggiunto dai microfoni di Sportitalia in occasione dell’evento riguardante i sorteggi dei gironi di Champions League. Interpellato sull’argomento Taremi, è stato chiaro: “C’è l’accordo tra i club, manca il sì del giocatore. La trattativa va avanti“.

ESCLUSIVA Vitor Baia dirigente Porto a Sportitalia: “Accordo raggiunto tra Porto e Milan per Taremi.

Ma manca ancora il giocatore.

Le trattative vanno avanti”@MCriscitiello — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 31, 2023

L’ex portiere ha confermato che tra Milan e Porto è tutto a posto, non era stata la società portoghese a cambiare le carte in tavola. Adesso serve l’intesa con gli agenti che curano gli interessi del centravanti iraniano. In ballo ci sono un po’ di milioni ed entrambe le parti devono venirsi incontro affinché l’operazione si possa realizzare.

La dirigenza rossonera si è ritrovata un po’ spiazzata e anche irritata di fronte alle richieste avanzate. C’è ancora voglia di provare a concludere un accordo, però le speranze sono davvero poche. Non ci sorprenderemmo se la trattativa saltasse definitivamente.

Indipendentemente da ciò che succederà con Taremi, il Milan ha deciso di lasciare Lorenzo Colombo al Monza. Dopo avergli rinnovato il contratto fino a giugno 2028, verrà formalizzato il prestito al club brianzolo. Adriano Galliani ha avuto pazienza e ha ottenuto il giovane attaccante, che andrà a sostituire Andrea Petagna (ufficiale al Cagliari).