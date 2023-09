Castillejo torna in Serie A: è fatta col Sassuolo

L’ex milanista Samu Castillejo ha deciso di tornare in Serie A dopo una sola stagione nella Liga spagnola. Tutto fatto per il Sassuolo.

Nel vortice delle ultime ore di calciomercato c’è spazio anche per un clamoroso ritorno in Serie A. Un calciatore che i tifosi del Milan conoscono molto bene.

Non si tratta di una prossima operazione in chiave rossonera, bensì di un ex attaccante esterno milanista pronto a tornare in Serie A. Parliamo dello spagnolo Samu Castillejo, che dopo una sola stagione in ‘esilio’ nella Liga ha deciso di riprendere l’avventura italiana.

Castillejo lascerà il Valencia. Tutto fatto per il ritorno in A, ma stavolta con la maglia del Sassuolo. La squadra neroverde era alla caccia di un esterno destro offensivo che potesse dare il cambio a capitan Berardi, la scelta è ricaduta su un calciatore esperto e molto tecnico, che conosce a menadito il calcio italiano.

Castillejo ritroverà il Milan da avversario

L’aggiornamento di Gianluca Di Marzio ha chiarito il tutto. Castillejo ha trovato l’accordo con il Sassuolo, abile a prendere il calciatore spagnolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione nata ed esplosa quasi all’improvviso, nelle ultime 24 ore di mercato.

Come detto, Castillejo si era trasferito al Valencia dal Milan a titolo gratuito e definitivo. La sua ultima stagione non è stata brillantissima, viste anche le tante difficoltà della formazione spagnola. Non considerato un profilo centrale, il Valencia ha dato il via libera per la partenza del classe ’95 che si unirà da subito alla squadra di Dionisi. Lo scorso anno Castillejo è stato schierato dai levantini in 26 occasioni, con 4 reti realizzate.

Visite mediche già eseguite con successo da Castillejo, che dunque sfiderà la sua ex squadra, il Milan, da avversario. Va ricordato come El Fideo (come è soprannominato in patria) abbia giocato in maglia rossonera dal 2018 al 2022, collezionando 113 presenze e 10 reti all’attivo in tutte le competizioni. Ha dato il suo contributo, seppur minimo, alla conquista dell’ultimo Scudetto rossonero due stagioni fa.