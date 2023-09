Chi è Rafa Mir, l’attaccante del Siviglia scelto dal Milan: caratteristiche tecniche

Il Milan sembra aver virato su Rafa Mir per l’attacco. Scopriamo qualcosa in più sul calciatore del Siviglia molto vicino ai rossoneri.

Negli ultimissimi minuti il Milan pare aver virato su un altro centravanti per completare l’attacco. Sfumato il sogno Mehdi Taremi e l’ipotesi Patson Daka, tutto sembra orientato verso Rafa Mir, attaccante spagnolo del Siviglia.

Scopriamo qualcosa in più su questo calciatore. Nonostante sia piuttosto giovane, classe 1997, Rafa Mir è già un piccolo giramondo. Infatti è cresciuto nelle giovanili del Valencia, con cui ha esordito in Liga e Champions League, prima di incominciare il suo tour de force.

Mir è stato acquistato dal Wolverhampton, dove però ha avuto poco spazio per esprimersi. Dunque è passato in prestito a Las Palmas, Nottingham Forest ed infine all’Huesca. Nel piccolo club aragonese ha convinto tutti a suon di gol, con 22 reti all’attivo.

Dunque nel 2021 è stato acquistato dal Siviglia, per ben 16 milioni di euro. Dopo una prima annata positiva, ricca di presenza, Rafa Mir ha poi avuto sempre meno spazio, diventando la riserva diretta del centravanti titolare En-Nesyri.

Centravanti forte fisicamente, grazie al suo metro e 91 di altezza, Mir ha quantità da prima punta ma anche dinamismo per poter giocare su tutto il fronte d’attacco. Non a caso in carriera ha anche ricoperto i ruoli di esterno sia destro che sinistro in attacco. Destro naturale, vanta anche 6 presenze e 3 reti nella Nazionale spagnola. Il suo agente è Jorge Mendes, noto procuratore che nel Milan cura anche gli interessi di Rafael Leao.