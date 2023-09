Colpo di scena Milan: arriva Jovic, i dettagli

Il colpo di scena di fine mercato è arrivato anche in casa Milan. Alla fine sarà il serbo il vice Giroud: c’è la chiusura

Dopo tante trattative lampo in questo ultimo giorno di mercato, è arrivata la svolta. Il club rossonero, dopo aver provato su diversi fronti nelle ultime ore, ha chiuso per Luka Jovic della Fiorentina.

Sono state ore frenetiche dal momento i cui è saltata la trattativa per Taremi. Diversi tentativi da parte della società rossonera, poi alla fine si è chiuso per Jovic, che arriverà in prestito dalla Fiorentina. L’attaccante era chiuso da Nzola e Beltran ed era in uscita dalla Viola. L’operazione, probabilmente tenuta viva in un momento precedente, si è concretizzato subito dopo che si è bloccata quella per Rafa Mir.

Niente da fare per lo spagnolo. L’attaccante è stato bloccato dal Siviglia, che continua a non trovare il sostituto e quindi preferisce non lasciarlo partire. Gli andalusi rimarrebbero con il solo El Nesyri e quindi la trattativa si è arenata. La conferma era arrivata da Gianluca di Marzio in questi minuti.

Stefano Pioli avrà quindi comunque il suo bomber di riserva, da alternare ad Olivier Giroud. Jovic ha collezionato 31 presenze e 6 gol nello scorso campionato con la Fiorentina, ma ha realizzato anche una rete in Coppa Italia e ben 6 in UEFA Conference League. Un totale quindi di 13 gol in 50 presenze nella scorsa stagione con i gigliati. L’attaccante adesso è atteso in sede per firmare il contratto e si aspetta quindi che l’affare diventi ufficiale.