Giuseppe Riso: “Colombo-Monza, la cosa più giusta. Frattesi? Inter non sempre in vantaggio”

L’agente Riso in serata ha parlato di alcuni suoi assistiti che hanno cambiato squadra in questo calciomercato: nella lista anche Tonali, Colombo e Frattesi.

La sessione estiva del calciomercato è ormai terminata. Ci sono stati tanti movimenti e Giuseppe Riso ha avuto tanto da fare con i giocatori sotto la sua procura.

Oggi è stato ufficializzato il trasferimento in prestito secco di Lorenzo Colombo al Monza. Interpellato da TV Play, il noto agente ha risposto così su questa operazione: “Ci tenevo molto a questo affare. Credo sia la cosa più giusta per tutti. Il Milan valorizza un ragazzo di 20 anni e al Monza serviva un attaccante importante“.

Un altro suo assistito che ha cambiato maglia durante l’estate è Davide Frattesi, che ha lasciato il Sassuolo per passare all’Inter. Riso sul centrocampista romano ha fatto una rivelazione: “L’Inter non è stata sempre in vantaggio, a tratti lo era la Juventus“.

Il procuratore italiano si è occupato pure del trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle United. Il centrocampista bresciano è il giocatore italiano più costoso di sempre: il club inglese ha speso oltre 60 milioni di euro per il suo acquisto.