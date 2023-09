Highlights Roma-Milan: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Roma-Milan, la cronaca con gli highlights del match della terza giornata di Serie A, disputato venerdì 1 settembre all’Olimpico

Il Milan si aggiudica il primo big match di Serie A battendo la Roma all’Olimpico per 1-2. Rossoneri ancora a punteggio pieno dopo le prime tre giornate, in attesa di sapere cosa faranno Napoli e Inter nel weekend.

Milan che parte fortissimo sin dai primi minuti e al 9′ sblocca il match su calcio di rigore. Loftus-Cheek viene atterrato in area da Rui Patricio e il VAR interviene, poi Giroud realizza dagli undici metri.La squadra di Pioli domina la sfida in lungo e in largo aggredendo i giallorossi nella loro metà campo e gestendo il ritmo del gioco con grande personalità. Prima della mezz’ora c’è un’altra grande occasione per il Diavolo con Pulisic che colpisce da distanza ravvicinata, ma Rui Patricio compie un miracolo.

OLIVIER GIROUD TRASFORMA IL RIGORE!pic.twitter.com/6yCMSJWFTv — Football Report (@FootballReprt) September 1, 2023

La Roma fatica a proporre gioco e non crea praticamente nulla, mentre i rossoneri si rendono pericolosi con le ripartenze, soprattutto sulla sinistra dove Theo Hernandez e Rafa Leao sono imprendibili. Il parziale però non cambia e si va all’intervallo con il Milan in vantaggio per 0-1.

Roma-Milan, il secondo tempo

Il secondo tempo comincia come meglio non potrebbe per il Milan, che trova subito la via del raddoppio con il primo gol in campionato di Leao, che gira in porta al volo sul cross di Davide Calabria e mette la gara in discesa. Il portoghese si sblocca e il Milan continua ad attaccare sulle ali dell’entusiasmo per cercare il terzo gol.

Al minuto ’61 Tomori commette fallo su Belotti e viene sanzionato con il secondo giallo. Decisione molto severa dell’arbitro Rapuano, ma rossoneri che rimangono quindi in dieci uomini per l’ultima mezz’ora di gioco. Nonostante ciò la Roma fatica comunque ad assediare la porta del Diavolo e produce poco.

Girandola di cambio, con l’ingresso di Kalulu, Pobega, Chukwueze e Okafor per il Diavolo. Nei minuti di recupero i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze con un tiro da fuori di Spinazzola, con una leggera deviazione che spiazza Maignan.

🚨GOAL | Roma 1-2 Milan | Spinazzolapic.twitter.com/KYC2Qc0iEP — VAR Tático (@vartatico) September 1, 2023

Non c’è però più tempo: finisce 1-2 e il Milan centra la terza vittoria se tre gare per un ottimo inizio.