Italia, i convocati di Spalletti: nessun giocatore del Milan presente

Spalletti ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro Nord Macedonia e Ucraina: non sono presenti nomi del Milan.

Roberto Mancini si è dimesso e ha firmato per l’Arabia Saudita, l’Italia inizia un nuovo corso con Luciano Spalletti. Dopo questo weekend, ci sarà una pausa per le nazionali e l’ex allenatore del Napoli farà il suo debutto come commissario tecnico.

Il 9 settembre la nazionale azzurra affronterà la Nord Macedonia a Skopje e poi il 12 settembre l’Ucraina a Milano. Si tratta di due partite che fanno parte del percorso verso la qualificazione all’Europeo 2024. Il nuovo CT vuole assolutamente iniziare con delle vittorie. L’Italia affronterà due avversarie alla portata, vietato commettere passi falsi.

Spalletti stasera ha diramato la lista dei giocatori convocati e non figura nessuno appartenente al Milan. Neppure Davide Calabria è stato chiamato.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).