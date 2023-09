Leao: “Sono tre anni che provo la rovesciata. Al derby ci pensiamo dopo la sosta”

L’attaccante portoghese è stato grande protagonista con la rete del raddoppio, la prima in questo campionato

Il Milan vince con ampio merito all’Olimpico contro la Roma, superando i giallorossi per 1-2, ma il dominio del Diavolo è stato pressoché totale, almeno fino al momento dell’espulsione. Anche in inferiorità numerica però il Diavolo ha sofferto poco.

I rossoneri hanno approcciato alla grande il match e sono passati in vantaggio grazie al rigore realizzato da Olivier Giroud. Il Diavolo non si è accontentato e ha continuato ad attaccare e il raddoppio è arrivato con Rafa Leao. L’espulsione di Tomori e il gol nel finale hanno tenuto aperto la gara, ma nel complesso il successo del Milan è ampiamente meritato. Uno dei protagonisti principali del match è stato proprio Leao.

Il portoghese si è sbloccato con il primo gol in campionato e ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “E’ una partita importante dove abbiamo fatto tutto per vincere fin dall’inizio. Secondo me abbiamo controllato il gioco e palleggiato bene. Abbiamo segnato meritatamente e avuto altre occasioni. Poi loro hanno fatto l’1-2 e c’è stata un po’ di ansia ma i dieci rimasti in campo hanno fatto un gran lavoro”.

Leao ha poi commentato il bellissimo gol realizzato e il suo ruolo nella squadra, senza dimenticare il derby contro l’Inter, in programma al rientro dalla sosta: “Sono tre anni che provo la rovesciata e oggi è arrivata. Sono molto contento ma la vittoria è la cosa più importante per rimanere primi in classifica e andare alla sosta tranquilli. Aiuto la squadra dentro e fuori dal campo, ma ci siamo aiutati tutti dentro e fuori dal campo. Derby? Ci pensiamo dopo la sosta“.