Milan, dopo Reijnders altro colpo dall’AZ Alkmaar: servono 15 milioni

Il Milan sta pensando a un ultimo colpo e potrebbe arrivare dall’Eredivisie: si pensa a un giocatore in forza all’AZ Alkmaar.

Mehdi Taremi è sfumato, però il club rossonero vorrebbe prendere comunque un attaccante. Oggi è l’ultimo giorno del calciomercato estivo e di tempo ne rimane poco per assicurarsi un buon rinforzo. La triade Moncada-D’Ottavio-Furlani vuole provarci.

Per Stefano Pioli sarebbe importante disporre di una valida alternativa a Olivier Giroud, che va per i 37 anni e ha bisogno di essere gestito fisicamente. Lorenzo Colombo si trasferirà in prestito al Monza e Divock Origi è fuori dal progetto, quindi il Milan farà di tutto nelle prossime ore per portare a Milanello una nuova punta che completi il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, colpo dall’Olanda per l’attacco?

La dirigenza rossonera sta valutando diversi profili. Stando a quanto riportato da Sky Sport, uno dei nomi sulla lista è Vangelis Pavlidis, 24enne in forza all’AZ Alkmaar. Si tratta della stessa squadra dalla quale il Diavolo ha prelevato Tijjani Reijnders a luglio.

Il greco viene valutato circa 15 milioni di euro, il Milan vorrebbe spendere qualcosa in meno. Nelle prossime ore non è escluso che possa essere presentata un’offerta ufficiale per convincere l’AZ Alkmaar, che non vuole regalare il proprio numero 9 titolare. I rapporti tra le parti sono buoni, dei contatti ci saranno, vedremo se ci saranno sviluppi concreti.

Pavlidis era stato accostato ai rossoneri già settimane fa. Ha delle caratteristiche che tornerebbero molto utili e Pioli. È alto 1,86 metri, è forte fisicamente, bravo nel gioco aereo, messo bene tecnicamente e che con l’AZ Alkmaar ha messo assieme 50 gol e 23 assist in 96 match. Prima ancora aveva giocato in un’altra squadra olandese, il Willem II: 33 reti e 14 assist in 82 partite.

Il centravanti classe 1996 sarebbe ben felice di trasferirsi al Milan, non rimane che attendere. Sky Sport ha fatto anche il nome di William José, 31enne brasiliano con passaporto spagnolo del Betis Siviglia. Per i rossoneri affare possibile solo in prestito con diritto di riscatto. Non c’è ancora una vera trattativa.

Nelle scorse ore è emersa pure l’ipotesi Mason Burstow, inglese classe 2003 che il Chelsea potrebbe cedere in prestito. Un giovane molto promettente. E ci sarebbe stata anche un’offerta per Youssef En-Nesyri: prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Siviglia l’ha rifiutata.