Milan, scelto il vice Giroud: assalto a Daka

Il Milan in questo ultimissime ore di calciomercato proverà a mettere le mani sull’attaccante. L’ultima idea porta ancora una volta in Inghilterra

E’ Patson Daka l’ultima idea per l’attacco. Il Milan è desideroso di regalare a Stefano Pioli un nuovo attaccante e dopo aver abbandonato la pista che avrebbe portato a Taremi ha iniziato a sondare il mercato.

Il nome nuovo per migliorare il pacchetto offensivo dei rossoneri è così diventato il giocatore dello Zambia, in forza al Leicester. L’attaccante, che il prossimo 9 ottobre compirà 25 anni può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Almeno è questa la volontà del Diavolo. Il club inglese, invece, sta spingendo per avere maggiori certezze sulla cessione, alzando il valore del prestito o inserendo l’obbligo.

Daka, seguito da diverse squadre in Inghilterra, è reduce da una stagione non proprio fortunata, con soli quattro gol e quattro assist in trenta partite di Premier League. Nel campionato 21/22 furono cinque in ventitré match. Decisamente meglio la stagione, 20/21, vissuta con la maglia del Salisburgo, quando furono addirittura 27 i gol messi a segno, oltre sette passaggi vincenti, in 28 gare di Bundesliga.

Calciomercato Milan, ore caldissime per l’attacco: Taremi sfumato, ecco perché

Il Milan si è dunque messo in moto per riuscire a mettere le mani su un nuovo attaccante. Il Diavolo ci sta provando seriamente dopo aver chiuso definitivamente con Taremi.

Lo stop è arrivato nella notte, ma già nella mattinata di ieri si era ben capito, che l’affare con il Porto non sarebbe andato a buon fine. Come raccontato, infatti, sono cambiate le condizioni economiche concordate e che di fatto avevano portato alla fumata bianca. Un affare, che avrebbe portato nelle casse del club portoghese 15 milioni di euro più bonus L’entrata in gioco di nuovi attori nella trattativa, degli intermediari, ha fatto sì che tutto si arenasse.

La pista è stata definitivamente abbandonata, con il Milan che ha comunque deciso di liberare Lorenzo Colombo. L’attaccante ha firmato con il Diavolo nella serata di ieri, il rinnovo fino al 30 giugno 2028. Ora lo aspetta il Monza di Palladino e Galliani. Ha voglia di mettersi in mostra e giocare titolare. Almeno quest’anno non sarà dunque lui i vice Olivier Giroud. Ma il Milan, con il prolungamento del contratto, ha dimostrato di credere davvero molto nelle qualità del giovane italiano. Appare davvero solo questione di tempo.