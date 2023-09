Milan, svolta Origi: la decisione del club

Il Milan ha preso la sua decisione su Divock Origi a poche ore dalla chiusura del calciomercato. Ecco cosa può succedere adesso con l’attaccante belga

Mancano davvero pochissime ore alla chiusura del calciomercato e il futuro di Divock Origi è ancora tutto da scrivere. L’attaccante belga non ha trovato squadra e la possibilità che alla fine resti a vestire il rossonero è davvero concreta.

Il giocatore è stato sondato da un paio di squadre italiane, il Torino e l’Udinese, ma lo stipendio, troppo alto, non ha permesso di approfondire i discorsi. Origi, però, ha sempre avuto in testa solo la Premier League: per poter cambiare maglia sarebbe, dunque, servita un’offerta concreta da parte di un club inglese. Ci hanno provato il Burnley e lo Sheffield, ma senza grandi convinzioni. Il Milan vorrebbe liberarsi del suo attaccante a titolo definitivo. Niente prestiti dunque.

Una possibilità quella inglese (attenzione anche a West Ham e Nottingham) che è tornata di moda nelle ultime ore. A scriverlo e Sky Sport UK. Il giocatore sarebbe addirittura pronto a volare in Inghilterra.

C’è dunque da capire come evolveranno queste ore di mercato. Dopo la giornata di oggi resterebbero in piedi, comunque, altre soluzione, come quella che porterebbe Origi in Arabia Saudita o Turchia, ma la meta esotica non l’ha mai convinto. Chissà però che l’idea di giocare poco o addirittura nulla non gli faccia cambiare idea proprio in queste ore.

Calciomercato Milan, idea reintegro per Origi: il punto della situazione

Divock Origi è uno dei giocatori più pagati della rosa del Milan, con ben 4 milioni di euro netti a stagione. Uno sproposito visto il rendimento avuto lo scorso anno, con soli due gol contro Monza e Sassuolo.

L’idea di mantenerlo ai margini della rosa resta, però, concreto. Nemmeno contro la Roma sarà a disposizione per scelta tecnica. Origi, d’altronde, non ha preso parte ad alcuna amichevole estiva, così come Fode Ballo-Toure.

Nei prossimi giorni, però, le cose potrebbero cambiare, soprattutto se il nuovo attaccante, che si sta cercando in queste ore, non dovesse arrivare. Come scrive La Gazzetta dello Sport, non è infatti da escludere il reintegro in rosa. E’ una possibilità che il club non starebbe più escludendo. Con l’addio di Lorenzo Colombo, potrebbe rappresentare un’alternativa a Olivier Giroud, oltre che a Noah Okafor. Chissà che l’ex Liverpool non abbia, dunque, la possibilità di riscattare una stagione alquanto complicata. E’ impossibile, infatti, pensare che l’attaccante francese possa giocarle tutte da qui al termine del campionato e Origi potrebbe così tornare utile per davvero