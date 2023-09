@ML – Furlani è a Casa Milan: la trattativa per Rafa Mir continua

Il dirigente del club rossonero è arrivato in sede e ha assicurato che la trattativa per l’attaccante del Siviglia sta andando avanti

Sono ore caldissime per quanto riguarda il mercato del Milan. Il club rossonero ha visto sfumare nella notte la trattativa per arrivare a Mehdi Taremi del Porto e ha iniziato una corsa contro il tempo per trovare un altro vice Giroud.

Dopo alcuni tentativi sfumati, nelle ultimissime ore sta prendendo piede la pista che porta a Rafa Mir, centravanti del Siviglia. Quella per lo spagnolo è una trattativa complessa perché gli andalusi sono restii a lasciar andare il giocatore a fine mercato, ma l’operazione è ancora possibile e ciò è stato confermato dallo stesso Giorgio Furlani.

Pochi istanti fa il dirigente del Diavolo è arrivato a Casa Milan, accompagnato da un taxi. Furlani ha assicurato che la trattativa per il classe 1997 sta proseguendo e si è detto soddisfatto per il mercato svolto fin qui dalla società Il decimo acquisto sarebbe la ciliegina sulla torta per consegnare a mister Stefano Pioli una rosa ancor più competitiva. Mancano davvero poche ore e staremo a vedere se il Milan riuscirà a prendere l’attaccante in extremis.