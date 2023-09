Origi in prestito al Nottingham Forest: visite mediche in corso

L’attaccante belga lascia il Milan dopo un solo anno e torna in Premier League: sta svolgendo le visite di rito

Il Milan ha finalmente trovato il suo bomber di scorta. Dopo una serie di interessamenti e di trattative dell’ultim’ora, i rossoneri hanno chiuso per Luka Jovic, che arriverà in prestito dalla Fiorentina e ricoprirà il ruolo di vice Giroud.

Dopo che nella notte era definitivamente saltata la trattativa per portare a Milanello Mehdi Taremi del Porto, a causa delle commissioni chieste dall’agente dell’iraniano, la società rossonera ha subito iniziato un casting in extremis per arrivare comunque a chiudere per un attaccante. Fra i nomi cercati oggi ci sono quelli di Patson Daka del Leicester e di Rafa Mir del Siviglia, per i quali non si è però fatto nulla.

A questo punto si è chiuso per il centravanti serbo della Viola e finalmente Stefano Pioli ha il suo bomber di riserva. Con il suo arrivo si è potuto risolvere anche la questione legata a Divock Origi. Il belga lascerà Milanello tornerà in Premier League: la notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato ha confermato su Twitter che l’ex Liverpool sta andando al Nottingham Forest.

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, la formula dell’operazione è il prestito annuale con diritto di riscatto. Il Milan ha accettato a lasciar andare il giocatore a titolo temporaneo pur di per sul suo pesante ingaggio da 4 milioni di euro l’anno. L’attaccante classe 1995 tornerà quindi subito a giocare in Inghilterra dopo una stagione in chiaroscuro con il Diavolo. Sono già in corso le visite mediche con il nuovo club.