Pioli: “Vittoria importante. Volevo sostituire Tomori prima dell’espulsione. Jovic? Era nella lista”

Pioli felice di prestazione e vittoria in Roma-Milan 1-2: terza vittoria consecutiva dei rossoneri, che rimangono a punteggio pieno.

Test superato allo stadio Olimpico. Il Milan vince 2-1 contro la temibile Roma di José Mourinho. Non è mancata della sofferenza dopo l’espulsione di Fikayo Tomori, però i rossoneri non hanno perso la testa.

Stefano Pioli al termine del match ha parlato a DAZN: “Risultato importante, la prestazione anche e dà continuità alle prime. Stavo cambiando sia Fik che Ruben, però sono arrivato tardi. Abbiamo sofferto, ma con personalità e generosità. Vittoria importante, siamo soddisfatti. Sappiamo di poter migliorare“.

Non ha avuto paura della rimonta giallorossa come a gennaio scorso a San Siro: “Non ho pensato alla partita di gennaio, non possiamo passare la stagione a pensare allo scorso anno. Mi è piaciuto come abbiamo iniziato il primo tempo, abbiamo creato tanto nel primo tempo e non abbiamo concesso molto. Questo era l’inizio che volevamo, continuiamo a vedere delle buone prestazioni“.

La posizione di Davide Calabria, che veniva spesso dentro il campo e creava spazi per i compagni: “Vogliamo costruire con Mike più cinque giocatori. Ormai i giocatori sanno leggere gli spazi, sono meccanismi che stiamo cercando di trovare. Oggi abbiamo lasciato più libero Theo e Davide più interno. In parità numerica abbiamo controllato bene la partita. In quell’ora ho visto un Milan di buon livello, poi tra fatica e inferiorità numerica… Abbiamo concesso poco anche in dieci, siamo stati compatti e attenti. Ci tenevamo a chiudere con tre vittorie“.

Poi ha parlato di Rafael Leao: “Mi auguro che Rafa possa segnare tanti gol, ne ha le capacità. Deve continuare a muoversi come stasera, è stato un punto di riferimento. Finalmente si è fatto trovare in area su un cross dalla parte opposta. La sua crescita dal punto di vista mentale è evidente, è un ragazzo sereno e molto motivato“.

Pioli ha commentato l’ingaggio di Luka Jovic: “Faceva parte della lista degli attaccanti che cercavamo, troveremo un ragazzo determinato e motivato, di qualità e talento. Ci saranno tante partite, ora pensiamo di essere coperti. Dopo la sosta avremo 7 partite in 22 giorni, ci sarà spazio per tutti“.

Dopo la sosta ci sarà il derby contro l’Inter, il mister commenta così: “Tutte le partite sono dei test da superare, questo sarà un esame difficile e ci prepareremo bene. Vedremo se lo supereremo. C’è la sosta e quindi poco tempo per preparare la partita. Meglio trovare un avversario così che altri. Entrambe le squadre vogliono la seconda stella, sarà un’occasione per misurarci e fare bene“.