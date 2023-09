Roma-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma-Milan, sfida valevole per la terza giornata di Serie A. Il fischio d’inizio all’Olimpico è in programma alle 20.54. Le scelte di Mourinho e Pioli

Tutto pronto per il primo big match del campionato di Serie A, ovvero Roma-Milan, anticipo del venerdì per la terza giornata. I due allenatori hanno sciolto gli ultimi dubbi e hanno deciso quali saranno gli undici che cominceranno dall’inizio.

I rossoneri si presentano alla sfida nel migliore dei modi perché sono a punteggio pieno dopo i primi due turni grazie alle vittorie su Bologna e Torino. La squadra di Stefano Pioli è in grande fiducia e conosce l’importanza di una partita come questa, contro un avversario importante, e che anticipa la sosta per le nazionali.

Il mercato si è appena chiuso e la dirigenza ha preso anche il bomber di riserva, che sarà Luka Jovic. Adesso però c’è da pensare alla Roma, che arriva a questa gara dopo aver raccolto un solo punto fra Salernitana e Hellas Verona. I giallorossi vorranno quindi sbloccarsi e cercano il primo successo stagionale di fronte alla solita bella cornice di pubblico dell’Olimpico. José Mourinho avrà a disposizione Romelu Lukaku anche se non sono al top e parte dalla panchina. Nemmeno in panchina invece Paulo Dybala che non ha recuperato.

Le formazioni ufficiali di Roma-Milan

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. A disp. Svilar, Bove; N’dicka, Karsdorp, Kristensen, Spinazzola, Bove, Paredes, Pagano, Azmoun, Lukaku. All. Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Okafor. All.: Pioli.