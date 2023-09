Roma-Milan, Sky o Dazn: streaming e diretta tv, dove vederla oggi

Roma-Milan, match clou della 3.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere la partita in programma oggi, venerdì 1 settembre, dalle 20.45

Dopo una settimana dominata dal calciomercato con Roma e Milan protagoniste con le trattative per Lukaku e Taremi, finalmente, è arrivato il momento di scendere in campo. Stasera, in un Olimpico come sempre da tutto esaurito, giallorossi e rossoneri apriranno il programma della 3.a giornata di Serie A che precede la pausa per le Nazionali di settembre.

Reduce da due vittorie convincenti contro Bologna e Torino, il Milan, con un altro risultato positivo ha l’opportunità di portarsi addirittura a +8 da una Roma, protagonista di un inizio di stagione decisamente deludente con il pari interno contro la Salernitana e la sconfitta di Verona.

Lukaku e Dybala dovrebbero cominciare dalla panchina. In attacco, Mourinho si affida a Belotti e all’ex El Shaarawy. Tutto confermato nel Milan con Pioli che punta sugli stessi undici titolari che hanno ben figurato nei primi due match. Ancora panchina, dunque, per Chukwueze ed Okafor, pronti a subentrare a partita in corso, alla stregua di Musah che ha esordito contro il Torino.

Roma-Milan, dove vedere il match: tutte le opzioni

Roma-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match, pertanto, sarà visibile in streaming tramite l’applicazione dell’emittente disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco.

Non ci sarà la diretta tv su Sky. Chi ha sottoscritto la relativa opzione aggiuntiva può vedere Roma-Milan in diretta tv su Zona Dazn, canale 214 del decoder Sky o di Tivusat, opzione quest’ultima possibile con decoder e smart card compatibili.

Gli highlights di Roma-Milan saranno immediatamente disponibili anche su Sky Sport 24 al termine della partita. Chi vuole può rivederla in replica, on demand, tramite l’app di Dazn. Previsti, nei prossimi giorni, anche passaggi in differita su Zona Dazn.

Dazn e Zona Dazn che saranno anche i canali che trasmetteranno il Derby Milan-Inter in programma sabato 16 settembre alle ore 18, partita che precederà l’esordio in Champions League di entrambe le squadre nella prima giornata della fase a gironi prevista tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre.

Calendario di Champions che non è stato ancora reso noto dopo il sorteggio dei gruppi, quest’ultimo particolarmente impegnativo per il Milan capitato con Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e il Newcastle di Tonali, tornato in Champions dopo un’assenza ventennale.