Sky – Milan, accordo per Daka: corsa contro il tempo per il tesseramento

Ottime notizie da Sky Sport per il Milan sul fronte attaccante. Trattativa andata in porto con il Leicester per Patson Daka. Tutti i dettagli

Dopo la trattativa saltata clamorosamente per Mehdi Taremi del Porto, il Milan non ha perso tempo a cercare un nuovo profilo per il suo attacco. Sono venuti fuori diversi nomi, come quello di Antonio Sanabria del Torino, ma anche di Mason Burstow del Chelsea. Ma Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno subito fissato un profilo in particolare in cima alla lista dei desideri per queste ultimissime battute di mercato. E’ stato Patson Daka del Leicester l’assoluto favorito al ruolo di vice Giroud. La trattativa con gli inglesi è iniziata nella notte, e secondo Sky Sport si è chiusa adesso positivamente.

Come riporta la fonte, infatti, Milan e Leicester hanno trovato l’accordo totale per il trasferimento di Daka in rossonero. Accordo anche con il giocatore, che ha subito gradito di buon grado la destinazione. Adesso, sottolinea Sky Sport, è corsa contro il tempo per il tesseramento dell’attaccante classe 1998. Di nazionalità zambiana, Patson Daka è un extracomunitario, e di conseguenza l’iter burocratico prevede tempi notevolmente più lunghi. Il Milan corre forte verso il nuovo attaccante, c’è fretta di sbrigare ogni pratica.