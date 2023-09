Sky – Milan, niente Daka: in chiusura Rafa Mir

Gianluca Di Marzio riporta novità sul mercato del Milan che capovolgono tutto. Mancano i tempi tecnici per arrivare a Patson Daka. Tentativo last minute

Sembrava che Patson Daka fosse ad un passo dal vestire la maglia rossonera. Era lo zambiano il profilo favorito dopo la trattativa saltata per Mehdi Taremi. Ma come riporta Gianluca Di Marzio, è troppo tardi per l’attaccante del Leicester. Essendo un extracomunitario, e con il mercato in chiusura alle ore 20.00 di stasera, mancherebbero i tempi tecnici per risolvere ogni pratica burocratica. La corsa contro il tempo rischiava di fallire inesorabilmente, per questo Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno messo nel mirino un nuovo profilo e stanno già spingendo forte.

Il nome nuovo per l’attacco è quello di Rafa Mir del Siviglia. Spagnolo, classe 1997, Mir è un centravanti molto duttile, capace di occupare anche le fasce d’attacco. Il suo ruolo naturale è certamente quello di punta centrale. Cresciuto nelle giovanili del Valencia è stato poi acquistato dal Wolves in Premier League. Da lì una serie di prestiti tra Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca. Poi l’acquisto del Siviglia nel 2021 per 16 milioni di euro. Non è certamente un titolare in Liga, con En Nesyri avanti nelle gerarchie, ma è considerato un ottimo profilo dell’attacco. Il suo contratto è in scadenza nel 2027. Costo del cartellino intorno ai 10 milioni.

Da sottolineare che Rafa Mir nelle ultime ore è stato sondato anche dal Bologna, ma il Milan, come riporta negli ultimi istanti Sky Sport, è ad un passo dalla chiusura per lo spagnolo. E’ atteso nelle prossime ore a Milano. Ecco l’attaccante per Pioli.