Calendario Milan in Champions League: Tonali subito a San Siro

Dopo il match contro Sandro Tonali, in programma il prossimo 19 settembre, il Diavolo volerà a Dortmund, il 4 ottobre, per giocare contro il Borussia. Il girone di andata si chiuderà a Parigi il prossimo 25 ottobre per la partita con il Psg.

Il girone di ritorno, come è consuetudine, inizia, contro la squadra affrontata alla terza giornata: doppia sfida immediata, dunque, contro i transalpini. Si gioca chiaramente a San Siro, il 7 novembre. Penultimo turno, ancora in casa, stavolta contro il Borussia, il 28 novembre.

La fase a gironi si chiuderà con il Newcastle, il 13 dicembre, giorno di di Santa Lucia. Un giorno, come ricorderanno tutti i tifosi del Diavolo, molto caro a Sandro Tonali.

Milan, il calendario dei rossoneri nel dettaglio: si inizia a San Siro e si chiude a Newcastle

Al ritorno saranno due tra le mura amiche e poi chiusura a Newcastle.

Ecco il calendario del dettaglio

I TURNO – 19 settembre

Ore 18.45: MILAN – Newcastle

Ore 21.00: Psg – Borussia Dortmund

II TURNO – 4 ottobre

Ore 21.00: Borussia Dortmund – MILAN

Ore 21.00: Newcastle – Psg

III TURNO – 25 ottobre

Ore 21.00: Psg – MILAN

Ore 21.00: Newcastle – Borussia Dortmund

IV TURNO – 7 novembre

Ore 18.45: Borussia Dortmund – Newcastle

Ore 21.00: MILAN – Psg

V TURNO – 28 novembre

Ore 21.00: Psg – Newcastle

Ore 21.00: MILAN – Borussia Dortmund

VI TURNO – 13 dicembre

Ore 21.00: Borussia Dortmund – Psg

Ore 21.00: Newscastle – MILAN