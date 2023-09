Milan, addio ufficiale: vola in Premier League

Ultimo addio proprio sul gong in casa Milan. Stefano Pioli e la squadra saluta anche il terzino, con la formula del prestito secco. Futuro in Premier League

E’ arrivato l’annuncio ufficiale: il giocatore lascia il Milan in prestito secco e vola in Premier League. Ora non ci sono più dubbi: il suo trasferimento è stato confermato.

Trasferimento concluso nella notte per Fodé Ballo-Toure. Il giocatore franco-senegalese, che sembrava destinato a rimanere a Milano, ai margini del gruppo, è volato in in Inghilterra, per vestire la maglia del Furlham.

“Il club è lieto di confermare l’arrivo di Fodé Ballo-Touré dall’AC Milan – si legge nella nota, con cui gli inglesi hanno annunciato il giocatore -. Ballo-Touré, un terzino sinistro di 26 anni, ha firmato in prestito per il resto della stagione 2023/24”.

E’ arrivato inoltre il commento di Tony Khan: “Diamo il benvenut a Fodé Ballo-Touré questa sera, che si unisce al club in prestito dal Milan. È un talentuoso terzino sinistro con grande esperienza, e il suo arrivo migliorerà la profondità della squadra. Siamo contenti che Fodé si sia unito al club ed è pronto a competere per noi in Premier League. Forza Fulham!”