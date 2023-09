Milan, l’attaccante non si muove: salta il trasferimento al Bournemouth

Il giocatore non vestirà la maglia rossonera. Anche con il club inglese l’affare non è andato a buon fine: il punto della situazione

Quella di ieri è stata una giornata davvero intensa. Il Milan ha provato in tutti i modi a mettere le mani su un nuovo attaccante, dopo che ha visto naufragare la trattativa per Taremi.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno lavorato su più tavoli e il primo obiettivo della mattinata, è stato Daka. L’attaccante del Leicester era stato individuato come il profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo.

Reduce da un paio di stagioni in Premier League non proprio esaltanti, al Milan avrebbe provato a rilanciarsi, cercando di fare quanto di buono svolto al Salisburgo. L’affare, come raccontato, sembrava davvero in dirittura d’arrivo, con l’accordo tra i club trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Lo status di extracomunitario non ha però aiutato a far sì che la trattativa andasse a buon fine.

Il Milan si è così concentrato soprattutto su Rafa Mir. Si è trattato con il Siviglia fino ad un paio d’ore prima dal termine del mercato. Affare, sempre in prestito con diritto a 15 milioni di euro, ma gli andalusi sono apparsi sempre poco convinti, anche perché non avevano tra le mani il sostituto. La scelta, alla fine, come è noto, è ricaduta su Jovic, che proprio sul gong è diventato un giocatore del Milan. Sarà dunque il serbo il nuovo vice Olivier Giroud, con Divock Origi che è volato in Inghilterra

Milan, Daka bloccato: niente Bournemouth

Patson Daka non giocherà nemmeno nel Bournemouth. L’attaccante, desideroso di cambiare aria, per rilanciarsi non è riuscito a completare il trasferimento per continuare a giocare in Premier League. Anche in questo caso sembrava tutto apparecchiato, ma non c’è stato nulla da fare.

Al momento, dunque, l’attaccante, che il prossimo 9 ottobre compirà 25 anni, rimane al Leicester. E’ evidente che ci sono paesi in cui il mercato è ancora aperto, ma non sarà sicuramente una lega di primo livello. Niente Serie A o Premier League, ma neanche Bundesliga o Liga e Ligue 1. Resta viva la possibilità di volare in Turchia o magari in Arabia Saudita.

Lo scorso campionato Daka ha realizzato quattro gol in trentasei partite. Erano stati 11 nella stagione 21/22, ma a Salisburgo – prima dell’approdo in Inghilterra – ben 34 in 42 match.