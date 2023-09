Milan, Origi torna in Premier League: ufficiale la cessione

Origi ha lasciato il Milan, è ufficiale il suo trasferimento all’estero: dopo un’estate ai margini, è finalmente arrivata la cessione.

Nell’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato si è concretizzata la partenza di Divock Origi. Completamente escluso da Stefano Pioli in queste settimane, l’ex Liverpool ha trovato una sistemazione per affrontare la nuova stagione.

Aveva rifiutato diverse offerte, sperando magari che il mister rossonero cambiasse idea, però alla fine ha dovuto arrendersi. L’attaccante belga non ha potuto far altro che valutare alcune delle proposte sul tavolo e poi scegliere la migliore per il suo futuro. Ha detto no alle richieste arrivate dall’Arabia Saudita, dove alcune squadre potevano arricchirlo ulteriormente. Ha preferito rimanere in Europa.

Calciomercato Milan, Origi torna in Premier League: è ufficiale

C’erano stati rumors su interessamenti da parte di squadre di Serie A come Bologna, Torino e Udinese ma non si sono verificati sviluppi concreti. Inoltre, Origi preferiva fare ritorno in Premier League ed è stato accontentato. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del suo trasferimento in Inghilterra.

Il Nottingham Forest ha annunciato di aver prelevato Divock dal Milan con la formula del prestito. Il club inglese pagherà lo stipendio da circa 4 milioni netti annui del giocatore.

Come un anno fa, il Nottingham Forest ha fatto tante operazioni di mercato in entrata. L’obiettivo è quello di conquistare una salvezza più tranquilla rispetto a quella della passata stagione, arrivata solo nel finale. Proprio per ottenere la permanenza in Premier League sono stati presi diversi giocatori che sulla carta elevano il livello della squadra allenata da Steve Cooper.

Vedremo se Origi riuscirà a rilanciarsi dopo un’annata pesantemente negativa al Milan, col quale ha realizzato solamente 2 gol. Deve approcciarsi bene alla nuova esperienza e fare di tutto per aiutare i compagni a raggiungere la salvezza. Avere un buon rendimento significa anche avere chance di essere comprato a giugno, cosa nella quale il Milan spera per non doversi più riprendere il calciatore.

Nel Nottingham Forest troverà anche due vecchie conoscenze della Serie A: Ola Aina ex Torino e Nicolas Dominguez ex Bologna, entrambi centrocampisti. Divock vuole dimostrare di essere un attaccante decisamente migliore di quello visto a Milano. Riuscirà nel suo intento?