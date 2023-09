Milan, scelto l’attaccante: Pioli avrà un giovane bomber

Il calciomercato si è concluso solamente poche ore fa, ma dalle parti di via Aldo Rossi si pensa già al futuro. Al prossimo attaccante del Diavolo

Il calciomercato del Milan è andato in archivio con l’acquisto di Jovic. Non proprio una prima scelta per i rossoneri, ma dopo il naufragio della trattativa per Taremi, si è riusciti a prendere comunque un centravanti.

Quella di ieri è stata davvero una giornata intensa, prima Daka, poi Rafa Mir e per concludere il calciatore serbo, arrivato a Casa Milan intorno alle 18.00 per mettere nero su bianco. Il contratto è annuale e toccherà all’ex Fiorentina riuscire a conquistare il Diavolo.

Oggi, chiaramente, l’attacco continua ad essere affidato ad Olivier Giroud, che ha risposto presente anche ieri, nel match contro la Roma. Il francese si è dimostrato un vero e proprio cecchino dal dischetto. Sono così quattro le reti in tre partite per il numero nove, che resta un punto di riferimento anche per la Nazionale transalpina.

Sarà Giroud il titolare del Milan, ma sia Okafor (ieri finalmente è entrato bene) che Jovic potranno farlo rifiatare. Il futuro chiaramente è tutto da scrivere. Il Milan difficilmente la prossima estate rinvierà il colpo in avanti. E’ tempo di spendere per mettere le mani su un centravanti giovane che dia comunque garanzie nell’immediato. Il nome cerchiato in rosso è quello di Jonathan David.

Milan, assalto a David: è arrivato il momento

E’ Jonathan David il nome buono per la prossima estate. Il classe 2000, nato a Brooklyn, ma che gioca per la Nazionale canadese, ha già iniziato la stagione con tre reti in cinque partite con la maglia del Lille, dopo aver chiuso quella scorsa con 26 centri in 40 match.

Il Milan, come abbiamo raccontato, ci ha provato nelle ultime ore di mercato, provando a prenderlo in prestito. Stamani La Gazzetta dello Sport rilancia il suo nome per la prossima estate. Può davvero essere il profilo giusto per diversi motivi. Oltre ad essere giovane, ma già con una grand esperienza alle spalle, ha un contratto in scadenza nel 2025 e inevitabilmente il suo prezzo è destinato ad abbassarsi.

E’ stata proprio la strategia di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada quella di prendere calciatori con un solo anno di contratto. In estate, dunque, toccherà a Jonathan David del Lille, club con il quale il Milan ha inoltre ottimi rapporti.