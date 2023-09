Olivier Giroud è glaciale: Paredes lo provoca, lui segna (VIDEO)

Il centrocampista dei giallorossi prova a disturbare il centravanti francese prima della realizzazione, ma non ci riesce

Il Milan ieri sera ha battuto la Roma all’Olimpico per 1-2 e ha centrato la terza vittoria nelle prime tre giornate, confermando un ottimo inizio di stagione, nonostante i tanti cambiamenti sul mercato.

La squadra di Stefano Pioli è entrata in campo con personalità e ha comandato il gioco si dai primi minuti e mettendo alle strette gli uomini di José Mourinho. Al nono minuto i rossoneri trovano un pertugio con Loftus-Cheek che si incunea in area e vince un rimpallo ma subisce fallo da Rui Patricio. L’arbitro inizialmente non ravvisa la scorrettezza dell’estremo difensore giallorossa ma interviene il VAR.

Dopo un consulto al monitor il direttore di gara assegna il calcio di rigore, che appare netto, nonostante le veementi proteste dei giocatori e della panchina dei capitolini. Sul dischetto si presenta Olivier Giroud, già autore di due reti la scorsa settimana su penalty nel match di San Siro contro il Torino. L’attaccante allora riceve il pallone e lo posiziona sul dischetto dell’area di rigore, c’è qualcuno che prova a disturbarlo.

Inutile il tentativo dell’argentino

In effetti prima che l’ex Chelsea calci il rigore si forma un mucchietto di calciatori sul pallone e fra questi c’è Leandre Paredes, che ne approfitterà per prendere il pallone e portarlo via. L’argentino tenta quindi di deconcentrare Giroud e di distoglierlo dall’obiettivo di realizzazione.

Le provocazioni dell’ex Paris Saint Germain e Juve non preoccupano affatto il francese, che subito dopo è glaciale dagli undici metri e spiazza Rui Patricio, calciando alla sua destra con la massima freddezza e precisione. Neanche la bordata di fischi dei tifosi della Roma durante la sua esecuzioni sono un problema. Giroud realizza quindi il quarto gol nelle prime tre giornate di campionato: nessuno come lui prima d’ora in rossonero.

📌 #Paredes durante il rigore di #Giroud gli toglierá palla solo per farlo innervosire. Ha trovato la squadra giusta per lui. La #Roma con questi interpreti piagnoni e antisportivi è destinata a rimanere una provinciale qualunque.pic.twitter.com/9gLL7Qz8Zr — Dr. Tuitter (@DrTuitter) September 2, 2023

Il Milan ha offerto una grande prestazione ieri, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello mentale. Una delle cose più difficili poteva essere infatti quella di cadere nelle provocazioni dei giocatori e della panchina della Roma, ma il Diavolo è stato sempre concentrato e focalizzato sull’obiettivo, il che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.