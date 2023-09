Altro cambio in dirigenza: lascia la Roma e va al Milan

Il club rossonero continua la sua rivoluzione in ambito dirigenziale e si appresta ad accogliere una nuova figura per l’area tecnica

Nel corso di questa estate il Milan ha cambiato davvero tanto, sia a livello dirigenziale che di calciatore. A a partire da Paolo Maldini, Ricky Massara e Sandro Tonali, passando per tutte le altre figure di secondo piano.

La nuova proprietà, RedBird, con a capo Gerry Cardinale, ha le idee ben chiare e sa cosa deve fare per la crescita esponenziale del club sotto ogni punto di vista. Il mercato si è appena concluso, almeno per quanto riguarda tutti i campionati che interrompono le trattative in entrata l’1 settembre, ma la rivoluzione in società non è finita per i rossoneri. Ecco allora che il Diavolo si prepara ad accogliere una nuova figura, stavolta per il settore giovanile.

Per la gestione dell’Under 19 e di tutte le categorie inferiori, sta infatti per arrivare un uomo scelto da Geoffrey Moncada dal ds Antonio D’Ottavio: stiamo parlando di Vincenzo Vergine. Quest’ultimo ha appena lasciato l’incarico di responsabile del vivaio della Roma per cominciare la sua nuova avventura a Milanello.

Vergine è il prescelto per il settore giovanile

Vincenzo Vergine ha chiuso la sua esperienza nel club giallorosso, poche settimane dopo la conquista della Supercoppa Italiana da parte della squadra Under 19. Manca solo l’ufficialità per un addio che era nell’aria da tempo.

Ad aspettarlo c’è il Milan, che sta vivendo un momento di rivoluzione anche per quanto riguarda l’area tecnica. Dopo gli addii di Paolo Maldini e di Ricky Massara, la società rossonera ha infatti deciso di non rinnovare la fiducia neanche al vertice del settore giovanile, Andrea Carbone, decidendo di optare per questa nuova scelta. Sarà quindi il dirigente salentino a prendere in mano la gestione delle giovanili del Diavolo.

Vincenzo Vergine aveva ricoperto lo stesso incarico anche in un altro club importante come la Fiorentina negli anni passati, per cui di certo non gli manca l’esperienza per svolgere il ruolo. Nel frattempo la Roma ha già selezionato il suo successore, che sarà Mauro Leo, braccio destro di Tiago Pinto in questi ultimi anni. Vedremo se nelle prossime ore o nei prossimi giorni sarà diramato un comunicato a riguardo da parte del club rossonero.