Jovic al Milan è un piccolo capolavoro: tutti i dettagli dell’operazione

Tutte le informazioni sulle cifre e sulla durata del contratto del centravanti: ultimo acquisto estivo del club rossonero

Il Milan ha chiuso il calciomercato estivo con il colpo last minute in attacco. Dopo le diverse trattative non andate in porto, alla fine il club rossonero ha scelto il vice Giroud, che sarà il serbo Luka Jovic.

L’operazione si è chiusa in breve tempo nell’ultimo giorno di mercato e Jovic ha raggiunto Casa Milan per apporre la firma sul contratto e legarsi al Diavolo. Il classe 1997 è stato il decimo acquisto del club di via Aldo rossi in questa sessione di mercato e va a completare un ottimo reparto d’attacco a disposizione di mister Stefano Pioli, che potrà quindi ruotare a suo piacimenti gli elementi offensivi.

Jovic ha realizzato 13 reti nella passata stagione con la maglia della Viola tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, nonostante non abbia disputato una delle sue migliori stagioni in carriera. Ricordiamo che con l’Eintracht Francoforte, nella stagione 2018-19, aveva realizzato ben 27 reti, convincendo il Real Madrid a sborsare 60 milioni di euro per acquistarlo, ma da lì in poi era iniziata la parabola discendente.

Jovic a zero al Milan

Il Milan comunque fa un ottimo affare di fine mercato, per un giocatore che comunque non partirà titolare nelle gerarchie di mister Pioli, e avrà il compito di rimpiazzare Olivier Giroud nei momenti in cui il francese non sarà al top.

Matteo Moretto ha svelato tutti i dettagli dell’operazione spiegando sul suo profilo Twitter che l’attaccante è arrivato in rossonero a titolo definitivo senza che il Milan sborsasse un euro, e inoltre non è presente neanche una percentuale sulla rivendita a favore della Fiorentina. Il club toscano lo ha lasciato partire gratis per liberarsi dell’ingaggio di un giocatore ormai fuori dal progetto dopo gli arrivi di Nzola e Beltran.

L’esperto di mercato ha poi aggiunto che il centravanti ha firmato un contratto di un solo anno, ma con l’opzione per altri tre anni nel caso in cui, a fine stagione, le parti decidessero di proseguire insieme. Jovic dovrà quindi conquistarsi la fiducia di staff e società in questo anno in rossonero, per guadagnarsi la conferma.