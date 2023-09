Milan, Tomori out nel derby: Pioli ha già scelto il sostituto

Il Milan perde Fikayo Tomori per il derby del prossimo 16 settembre, per via dell’espulsione subita contro la Roma lo scorso venerdì.

Un Milan brillante, solido, concreto, spietato quello visto venerdì sera all’Olimpico. Una grande prova di forza contro una Roma apparsa decisamente in ritardo rispetto al gioco ed agli schemi rossoneri.

L’unica nota stonata in una sinfonia quasi ideale è stata la prestazione di Fikayo Tomori. Nonostante sia stato abile, assieme al resto del reparto difensivo, a tenere la Roma lontana dall’area milanista, l’inglese si è beccato due sciocche ammonizioni. Un problema sia durante Roma-Milan, visto che da quel momento i giallorossi sono saliti di tono, sia per la prossima sfida.

Tomori salterà infatti per squalifica il derby Inter-Milan, che si disputerà dopo la sosta per le nazionali, il 16 settembre a San Siro. Un duello sentitissimo che sarà antipasto per la lotta Scudetto, che i rossoneri affronteranno senza uno dei titolarissimi di mister Pioli.

Difesa baby per il derby: Kalulu preferito a Kjaer

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, il Milan avrebbe già scelto con chi rimpiazzare Tomori in vista del tanto atteso derby fra due settimane. Stefano Pioli ha le idee chiare, viste anche le gerarchie difensive messe in mostra nelle ultime partite.

Sarà Pierre Kalulu a fare coppia al centro della difesa con Malick Thiaw. Un tandem ‘baby’ per il Milan, visto che il francese ex Lione è un classe 2000 mentre il coriaceo tedesco è nato nel 2001. Kalulu verrà con ogni probabilità preferito al centro della difesa al veterano Simon Kjaer.

Pioli sembra voler puntare sulla freschezza e sull’agilità dei suoi difensori più giovani, per contrastare l’estro di Lautaro Martinez e la fisicità di Marcus Thuram. Anche contro la Roma, dopo il rosso a Tomori, il Milan ha inserito in campo Kalulu per rimpolpare la linea arretrata anziché Kjaer, nonostante la grande esperienza ad alti livelli del danese.

Ovviamente dipenderà anche dalla condizione con la quale rientreranno a Milanello gli undici nazionali convocati per questa tornata di sfide, tra qualificazioni europee e amichevoli di lusso. Anche in questo senso l’ipotesi Kalulu sembra essere la migliore: il 23enne resterà a Milanello in queste due settimane a lavorare con i compagni, mentre Kjaer risponderà alla chiamata della Danimarca.

Da escludere invece, almeno ad oggi, l’opzione Marco Pellegrino. Ovvero l’ultimo arrivato in difesa, il giovanissimo difensore centrale mancino che il Milan ha ingaggiato dall’Atletico Platense.