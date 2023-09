Newcastle umiliato dal Brighton: i futuri avversari del Milan crollano contro De Zerbi

Il Newcastle United, che sfiderà il Milan nel girone di Champions League, è uscito con le ossa rotte ieri dal campo del Brighton.

L’urna di Montecarlo non ha certamente fatto regali al Milan. La squadra di Stefano Pioli è stata inserita nel pericolosissimo gruppo F di Champions League, uno dei gironi più equilibrati ed intensi della competizione.

I rossoneri se la vedranno contro i campioni di Francia del PSG, i vice-campioni tedeschi del Borussia Dortmund, ma soprattutto contro il talentuoso Newcastle United. Una pescata sfortunata per il Milan, che dalla quarta fascia è andata a beccare proprio la formazione più temibile.

Eppure il Newcastle, dove gioca l’ex idolo rossonero Sandro Tonali, non sta vivendo un momento positivo. Al contrario del Milan che in Serie A vola in testa alla classifica, i Magpies sono invece fermi a soli 3 punti in 4 incontri. Dopo la roboante vittoria all’esordio contro l’Aston Villa, sono arrivate tre sconfitte consecutive.

Brighton, lezione di calcio al Newcastle: male Tonali

Milan spettatore interessato ieri allo stadio AMEX Arena, dove il Brighton di Roberto De Zerbi ha letteralmente umiliato il Newcastle. Ovviamente gli osservatori rossoneri daranno spesso in queste giornate un’occhiata ai futuri rivali di Champions, così da agevolare il lavoro di mister Pioli.

3-1 per i padroni di casa, che dopo aver resistito a qualche tentativo iniziale del Newcastle si sono letteralmente sbizzarriti. Gioco come sempre brillante e ricco di idee quello della squadra di De Zerbi, che ha trovato di fronte una difesa colabrodo ed un Pope (portiere dei bianconeri) in giornata no.

Tripletta per il baby bomber Evan Ferguson e poi rete della bandiera di Callum Wilson. Una lezione di calcio subita dal Newcastle che continua con il suo momento negativo. Anche Tonali, che aveva debuttato in Premier con una bellissima rete contro l’Aston Villa, si è visto poco e non è stato capace di sfoggiare la sua consueta grinta e intelligenza tattica.

Milan-Newcastle, prima gara del gruppo F di Champions League, si giocherà martedì 19 settembre a San Siro. Ad oggi i pronostici sembrano tutti dalla parte della squadra di Pioli, che ha il miglior gioco del campionato e ha vinto con merito le prime tre gare ufficiali. I Magpies di mister Eddie Howe hanno però tutto il tempo per riprendere forma e convinzione. Intanto c’è grossa curiosità per il modo in cui la curva milanista accoglierà Tonali al rientro a Milano dopo il trasferimento shock della scorsa estate.