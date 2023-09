Reijnders: “Al Milan per molti anni, voglio lo Scudetto. Mi chiamano Power Reijnders”

Reijnders ha ribadito la sua felicità nell’essere al Milan, ha voglia di fare bene e di vincere trofei con la maglia rossonera.

Tra i nuovi acquisti della squadra di Stefano Pioli uno che sta certamente facendo bene è Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese ha messo in campo delle buone prestazioni, mostrandosi molto intelligente tatticamente e anche preciso nei passaggi. Gli manca solo di riuscire a finalizzare meglio qualche occasione da gol.

Intervistato da NOS, l’ex stella dell’AZ Alkmaar ha confermato la sua grande soddisfazione per il trasferimento al Milan: “Quando mi guardo attorno e vedo dove vivo con la mia famiglia, è fantastico. Milano è una metropoli con tanti buoni ristoranti. E sono in uno dei migliori club del mondo, mi vedo giocare qui per tanti anni“.

Reijnders è cresciuto tanto in queste stagioni e gli è stato chiesto quante volte si sia pizzicato per capire che non fosse un sogno: “Qualche volta all’inizio. Ma è molto strano, ti abitui molto velocemente. Inizialmente mi dicevo ‘cavolo, guarda dove gioco adesso e quanto è bello’. Qui c’è un team di sette persone che sono pronte per tutti i giocatori, aiutano a trovare casa e cose simili. Questo toglie molte preoccupazioni, ti permette di concentrarti sul calcio. Inoltre, la squadra è stata molto gentile. Mi aiutano a livello tattico e anche nella traduzione italiano-inglese“.

TJ è olandese come leggende milaniste come Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard e Clarence Seedorf. Spera di fare bene anche lui con la maglia rossonera: “Se mostri le tue qualità, verrai preso sul serio. Quando solo in palestra a Milanello, vedo la Hall of Fame. Ci sono anche van Basten e Gullit con i Palloni d’Oro. Al Milan sono molto felici di avere un calciatore olandese. Mi chiamano Power Reijnders, è divertente, viene dai Power Rangers. Si inventano di tutto“.

Inevitabile parlare anche di obiettivi e lui ha molto chiaro ciò che vuole: “Anche se la stagione è appena iniziata, siamo sulla strada giusta. Voglio davvero vincere lo Scudetto. Non ho vinto nessun trofeo in carriera, spero di vincere il primo con questo bellissimo club“.