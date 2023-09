Stipendi Milan 2023-2024: squadra più forte ma monte ingaggi più basso

Una panoramica sugli stipendi del Milan per la stagione 2023-2024 appena cominciata. Ecco i numeri ed a quanto ammonta il monte ingaggi.

Conclusa la sessione di calciomercato estivo, almeno in Italia, è tempo di conti e bilanci. Il Milan certamente è tra le società che si è attivata maggiormente e con più prontezza nelle compravendite di calciatori, come dimostrano i 10 colpi in entrata.

Tante anche le partenze per la squadra di Stefano Pioli, che ha deciso di cambiare molto in rosa vendendo o prestando tanti giocatori considerati fuori progetto. A parte il sacrificio di Sandro Tonali, inevitabile di fronte ad offerte come quella arrivata dal Newcastle.

Tempo di conti come detto. Il portale Calcioefinanza.it ha analizzato, a mercato chiuso, i costi del monte-ingaggi del Milan per la stagione 2023-2024. In particolare gli stipendi netti e lordi che percepiscono i calciatori a disposizione di Pioli e le differenze rispetto all’annata passata.

Milan, monte ingaggi da 90 milioni: Leao e Pulisic tra i più pagati

Incominciamo dalle somme totali. Il monte stipendi del Milan per la stagione appena cominciati sarà quasi lo stesso di quella precedente: 89,9 mln lordi contro i poco più di 90 mln lordi dello scorso anno. Un vero e proprio capolavoro se consideriamo che la rosa è stata pesantemente rinforzata in tutti i reparti, migliorando e non di poco la qualità tecnica e soprattutto le risorse a disposizione.

Il calciatore rossonero più ricco in tal senso è Rafael Leao, grazie al rinnovo di contratto siglato dalla vecchia dirigenza composta da Maldini e Massara. Il portoghese guadagna 5 milioni netti più bonus ed è dunque il calciatore con lo stipendio più alto ad oggi.

Seguono diversi elementi a quota 4 milioni netti: Theo Hernandez, Bennacer e i nuovi acquisti Pulisic, Loftus-Cheek e Chukwueze, tutti con stipendi piuttosto elevati. Seguono poi Tomori e Giroud a 3,5 netti fino al meno costoso, il giovane Marco Pellegrino che si è accontentato di un ingaggio da 300 mila euro annui.

Diversi i risparmi ottenuti sul monte ingaggi dalle cessioni. Il Milan ha risparmiato quasi 26 milioni netti, in particolare dalle partenze di elementi costosi come Origi (4 milioni), Rebic (3,5 milioni), De Ketelaere (2,2) e Bakayoko (2,5).

Le cifre degli stipendi Milan 2023-2024

Rafael Leao – 5 milioni netti

– 5 milioni netti Theo Hernandez – 4 milioni netti

– 4 milioni netti Ismael Bennacer – 4 milioni netti

– 4 milioni netti Ruben Loftus-Cheek – 4 milioni netti

– 4 milioni netti Christian Pulisic – 4 milioni netti

– 4 milioni netti Samuel Chukwueze – 4 milioni netti

– 4 milioni netti Fikayo Tomori – 3,5 milioni netti

– 3,5 milioni netti Olivier Giroud – 3,5 milioni netti

– 3,5 milioni netti Alessandro Florenzi – 3 milioni netti

– 3 milioni netti Mike Maignan – 2,8 milioni netti

– 2,8 milioni netti Luka Jovic – 2,5 milioni netti

– 2,5 milioni netti Mattia Caldara – 2,2 milioni netti

– 2,2 milioni netti Davide Calabria – 2 milioni netti

– 2 milioni netti Pierre Kalulu – 2 milioni netti

– 2 milioni netti Yunus Musah – 2 milioni netti

– 2 milioni netti Noah Okafor – 2 milioni netti

– 2 milioni netti Tijjani Rejinders – 1,7 milioni netti

– 1,7 milioni netti Simon Kjaer – 1,5 milioni netti

– 1,5 milioni netti Rade Krunic – 1,1 milioni netti

– 1,1 milioni netti Tommaso Pobega – 1 milione netto

– 1 milione netto Malick Thiaw – 800 mila euro netti

– 800 mila euro netti Yacine Adli – 800 mila euro netti

– 800 mila euro netti Luka Romero – 800 mila euro netti

– 800 mila euro netti Antonio Mirante – 700 mila euro netti

– 700 mila euro netti Marco Sportiello – 500 mila euro netti

– 500 mila euro netti Marco Pellegrino – 300 mila euro netti

Totale monte ingaggi: 59,7 milioni di euro netti (89,9 milioni di euro lordi, tenuto conto del Decreto Crescita)