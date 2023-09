Calciomercato Milan, offerta estera per Giroud: i dettagli

Un club francese ha cercato di prendere Giroud, un tentativo andato a vuoto: l’ex Chelsea non era assolutamente cedibile per il Milan.

Olivier Giroud va per i 37 anni, ma è tutt’altro che un giocatore sul viale del tramonto. Sicuramente va gestito fisicamente durante la stagione, però ha ancora tanto da dare al Milan e anche alla Francia.

Nelle prime tre giornate della Serie A 2023/2024 ha realizzato 4 gol, 3 dei quali su calcio di rigore. L’ex Chelsea si è dimostrato un vero cecchino dagli 11 metri, non lasciando scampo ai portieri di Torino e Roma nelle ultime due partite. Inoltre, ha svolto un lavoro molto prezioso con le sponde per i suoi compagni. Ha certamente iniziato bene la nuova stagione.

Calciomercato Milan, Giroud: una società della Ligue 1 ci ha provato

Giroud è un elemento molto prezioso per Stefano Pioli, che ha in lui anche un leader del gruppo. Ha un contratto che scade a giugno 2024 e spera di mettere in campo un rendimento così convincente da spingere il Milan a fargli firmare un altro rinnovo. In caso contrario, non è escluso che possa provare un’avventura nella MLS, un campionato che per sua stessa ammissione gli piacerebbe provare.

Durante l’ultima sessione di calciomercato non sono mancate delle richieste per Giroud. Dalla ricchissima Arabia Saudita qualche società si è fatta avanti, però il giocatore ha respinto la vagonata di soldi che gli era stata offerta. Ha preferito continuare a vestire la maglia rossonera e giocare ancora in Europa. Nonostante un’età avanzata che avrebbe potuto facilmente portarlo a scegliere un contratto più remunerativo, ha fatto una scelta diversa da altri colleghi. Altro motivo per stimarlo ulteriormente.

Il quotidiano francese L’Equipe ha fatto anche un’altra rivelazione riguardante Giroud. Infatti, nella recente finestra estiva del mercato pure il Rennes ha fatto un tentativo per ingaggiarlo. Niente da fare, il numero 9 del Milan non ha preso in considerazione il ritorno in Ligue 1. Inoltre, il club di via Aldo Rossi non ha mai ritenuto cedibile il proprio attaccante.

Almeno per questa stagione l’ex Chelsea giocherà in Italia, poi si vedrà. Ha grande voglia di esprimersi ad alti livelli e intende restare in una squadra importante finché sarà possibile. In caso di futuro addio al Milan e di mancanza di offerte da parte di top club, valuterà le opzioni sul tavolo e prenderà una decisione. Come accennato in precedenza, un’esperienza nella Major League Soccer è qualcosa che gradirebbe fare.