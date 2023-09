Dal possibile addio al rinnovo col Milan: Pioli può esultare

Le ultime sul futuro del centrocampista. La firma sul rinnovo è davvero vicina: Stefano Pioli può davvero esultare per uno dei suoi pupilli

Stefano Pioli ha dimostrato di avere le idee chiare in questo inizio di stagione. Ha cambiato modulo, ridisegnando il centrocampo e inserendo in attacco Christian Pulisic. Sono state così tre le novità rispetto alla scorso anno e oltre all’americano, il tecnico di Parma ha dato subito piena fiducia a Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. L’olandese e l’inglese sono stati tra i migliori nelle prime tre partite, contro Bologna, Torino e Roma, e si sono completati perfettamente insieme a Rade Krunic.

Pioli non ha avuto alcun dubbio ad affidarsi al bosniaco nel delicatissimo ruolo di playmaker. Senza Ismael Bennacer, che ne avrà almeno fino a dicembre, l’ex Empoli è di fatto diventato un titolarissimo dei rossoneri. Krunic, così da uomo ovunque, si sta specializzando nel ruolo di vertice basso del centrocampo a tre.

Di fatto, in passato, lo abbiamo visto giocare in ogni posizione: Pioli lo ha schierato in tutti i tre ruoli della trequarti, oltre che come terzino e chiaramente come mediano, ma lo ricordiamo anche come falso ‘nove’. Da quest’anno farà solo ed esclusivamente il playmaker, salvo particolari emergenze.

Krunic, come detto, è diventato un titolarissimo e le prestazioni fornite contro Bologna, Torino e soprattutto Roma, hanno fatto capire perché Pioli non ci rinuncia mai. Delle qualità del bosniaco si sono accorte soprattutto il Fenerbahce e il Lione.

Si è parlato di offerte sia da parte dei francesi che dei turchi, ma dalle parti di Casa Milan non è arrivata alcuna proposta ufficiale. Il mercato in Turchia è ancora aperto, ma ormai è impossibile un addio di Krunic. Anzi, il Milan adesso sta pensando seriamente al rinnovo.

Milan, niente addio: Krunic verso il rinnovo

E’ stato Stefano Pioli, in più di una circostanza a ribadire l’importanza di Rade Krunic all’interno del suo scacchiere. E’ una pedina fondamentale ed è inevitabile che al giocatore venga riconosciuta questa crescita.

Così per l’ex Empoli è pronto il rinnovo di contratto, con adeguamento. Il centrocampista, attualmente guadagna poco più di un milione di euro a stagione. Con il nuovo accordo, fin al 2026, andrà a percepire praticamente il doppio. Sembra solo davvero solo questione di tempo: le voci relative ad un suo presunto malumore sono davvero lontane. E’ arrivato il momento di mettere nero su bianco e di pensare solo ed esclusivamente al Milan.