Donnarumma, Luis Enrique è furioso con l’ex Milan: cosa è successo (VIDEO)

Luis Enrique se l’è presa con Donnarumma durante la recente partita tra PSG e Lione: c’è una cosa che ha fatto arrabbiare l’allenatore spagnolo.

Il Paris Saint Germain ha detto addio a Leo Messi e Neymar, è ripartito puntando molto su Kylian Mbappé e sul nuovo tecnico Luis Enrique. Ovviamente, non sono mancati i rinforzi di livello presi durante il mercato estivo. L’ultimo è Randal Kolo Muani, comprato per 95 milioni di euro (bonus compresi).

In mezzo a diverse novità c’è stata anche la conferma di Gianluigi Donnarumma come portiere. Nonostante qualche voce su un possibile ritorno in Italia per vestire la maglia della Juventus, alla fine l’ex Milan è rimasto a Parigi ed è sempre il titolare. Nelle prime quattro giornate di Ligue 1 la squadra ha ottenuto due pareggi e due vittorie, segnando 8 gol e subendone 3.

Lione-PSG: Luis Enrique si arrabbia con Donnarumma

Domenica il PSG ha vinto 4-1 in casa del Lione grazie alle reti realizzate da Mbappé (doppietta), Hakimi e Asensio. Partita chiusa già nel primo tempo, con gli ospiti che hanno fatto poker e hanno solamente gestito nella ripresa.

Nonostante il successo quasi in scioltezza, non è mancato un momento di rabbia da parte di Luis Enrique. L’allenatore spagnolo si è scagliato contro Donnarumma, colpevole di non aver gestito bene una palla con i piedi. Si vede chiaramente che gli urla “Tienila giù, tienila giù“. L’ex Milan aveva effettuato un rilancio lungo non gradito, consegnando il pallone al Lione, invece di giocarlo vicino per uno dei compagni.

😳 La colère de Luis Enrique envers Gianluigi Donnarumma alors que son équipe mène 4-0 à la pause !#OLPSG pic.twitter.com/uoOMHjejFa — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 3, 2023

Luis Enrique è stato molto plateale nel lamentarsi nei confronti di Donnarumma. Ha dato un calcio a un frigo che si trovava davanti alla panchina e poi ha manifestato il suo disappunto anche con lo staff. Uno sfogo che non poteva passare inosservato a Prime Video Sport, che ha mostrato il video dell’accaduto.

L’ex Milan deve migliorare palla al piede, un aspetto sempre più importante nel calcio moderno. Luis Enrique ha delle idee chiare su come deve giocare il portiere e la costruzione dal basso deve partire proprio da lui, quindi i lanci lunghi rappresentano l’ultima alternativa.