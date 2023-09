Maignan spaventa il Milan, ma il club ha già deciso

Il portiere spaventa i tifosi con delle dichiarazioni che non danno certezze in vista del suo futuro. Il Milan ha però le idee chiare: ecco cosa sta succedendo. Il punto della situazione

“Ho già giocato contro di loro quando ero al Lille, quindi non è un campo che non conosco. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me. Sono parigino ma oggi sono sotto contratto con il Milan. E per il futuro non si può sapere“. Ha parlato così oggi Mike Maignan. Dichiarazioni legate ad un possibile futuro al Psg, che di certo non hanno fato piacere ai tifosi del Milan, che ora temono un altro addio.

Per pensare al futuro di Maignan, chiaramente, ci sarebbe tempo (il contratto scade nel 2026), ma una delle priorità delle proprietà, adesso è proprio quella di riuscire a blindarlo. Del suo rinnovo, d’altronde, ormai si parla da mesi.

I tempi adesso sono davvero maturi, per un prolungamento, con adeguamento, che l’estremo difensore francese si è guadagnato sul campo. Il portiere è stato il protagonista assoluto dello Scudetto e quando non gioca la sua assenza si sente non poco. Ormai tutti si sono accorti del suo valore e i grandi club lo stanno seguendo con attenzione. Ci ha provato soprattutto il Chelsea, con una proposta da circa 60 milioni di euro. Proposta ritenuta troppo bassa dal Diavolo, che per il suo portiere pretende cifre ben diverse. Il Milan, poi, una volta ceduto Sandro Tonali, non aveva certo bisogno di vendere.

Milan, Maignan come gli altri big: pronto il rinnovo

L’addio del centrocampista italiano ha però dimostrato, che in via Aldo Rossi nessuno è considerato incedibile. Il tifoso sa perfettamente che la prossima estate qualcuno dei big potrebbe fare le valigie, chiaramente alla giusta cifra. Blindare Maignan per chiudere il massimo è dunque un dovere.

Il francese, al momento, non è certo tra i più pagati, con i suoi 2,8 milioni di euro netti a stagione. E’ così pronto il contratto: un prolungamento di altri due anni (fino al 30 giugno 2028) a 4/5 milioni, come i migliori giocatori della rosa. Appare davvero tutto apparecchiato, per una trattativa per il rinnovo destinata ad entrare nel vivo davvero a breve.