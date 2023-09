Milan, indiscrezione sulla lista Uefa: Pioli esclude tre calciatori

Arrivano le prime indicazioni su quella che sarà la composizione della lista Uefa del Milan, da presentare entro la mezzanotte.

Il Milan parteciperà alla prossima edizione di Champions League, che prenderà il via con la fase a gironi da martedì 19 settembre. I rossoneri sono stati sorteggiati nel gruppo F, quello più ostico possibile.

In attesa del debutto stagionale in Europa, il primo step per Stefano Pioli e compagnia è quello della composizione della lista Uefa. Come ogni anno il massimo organismo calcistico europeo chiede ai club di consegnare una lista di 23 calciatori che saranno a disposizione per le partite della competizione.

Vi sono alcuni criteri e regole da seguire. Per esempio ogni club dovrà inserire almeno 4 elementi nati e cresciuti calcisticamente nei settori giovanili del proprio paese. Coloro che invece sono stati formati nel club dove giocano attualmente possono essere inseriti nella lista B, quella dedicata ai giovani extra.

Gazzetta: Pioli promuove Caldara ed esclude tre calciatori

La lista Uefa sarà consegnata dal Milan entro la mezzanotte di oggi agli organi predisposti. Con la possibilità di fare modifiche last-minute entro le ore 12 di domattina.

In attesa delle ufficialità, la Gazzetta dello Sport ha svelato un’indiscrezione sulle scelte di mister Pioli, che ormai pare avere le idee chiare. Il tecnico rossonero ha deciso di inserire, quasi per necessità, Mattia Caldara. Il difensore italiano, fuori rosa da inizio estate, tornerà utile proprio per rimpolpare la lista dei ‘formati in Italia’, assieme a Florenzi, Mirante e Sportiello.

Il calciatore classe ’94, tornato dal prestito allo Spezia, è rimasto in rosa poiché non ha trovato soluzioni di mercato accettabili. Ora Pioli ha deciso di puntare su di lui, più per motivi di forma che per esigenze tecniche. Saranno invece tre i calciatori della prima squadra a non far parte della lista Champions.

Verso l’esclusione Ismael Bennacer, infortunatosi lo scorso mese di maggio e dunque difficilmente si rivedrà in campo prima di dicembre. Out anche due giovani neo acquisti: gli argentini Marco Pellegrino e Luka Romero, apprezzati da Pioli e considerati importanti per la rosa. Ma appaiono comunque sacrificabili nella tanto sudata lista Uefa.