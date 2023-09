Milan, scelto il bomber del futuro: 60 milioni per il colpo

E’ il prescelto per rafforzare l’attacco. Il Milan è pronto a provarci per il calciatore che vedrà scadere il proprio contratto nel 2025

Servono 60 milioni di euro per acquistare l’attaccante del futuro. Il Milan ha le idee chiare e la prossima estate sarà quella del centravanti.

In questa stagione, il Diavolo si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud. Il calciatore francese ha iniziato alla grande, con quattro gol in tre partite. E’ stata sua la prima rete della stagione, contro il Bologna, all’esordio, di destro sfruttando in pieno un assist di Reijnders, poi è stato perfetto dal dischetto. Doppietta contro il Torino, battendo Milinkovic-Savic, e centro anche contro la Roma di Rui Patricio.

Impossibile chiedere di più a Giroud, che però avrà bisogno di riposare. Il prossimo 30 settembre compirà 37 anni ed è impensabile che le giochi tutte. Ci sarà così spazio per Noah Okafor, finalmente entrato bene contro la Roma, e chiaramente anche per Jovic, l’acquisto dell’ultimo secondo. Lo svizzero è un autentico jolly e potrà far rifiatare anche Rafael Leao. C’è curiosità, inoltre, per capire come sta l’ex Fiorentina, chiamato a prendersi il Milan per la conferma.

In Primavera, dunque, capiremo chi ci sarà ancora in avanti, ma è evidente che il Diavolo si sta muovendo per rafforzare l’attacco con un profilo giovane, ma che abbia già dimostrato il suo valore.

Milan, assalto a David: è lui i prescelto per l’attacco

Ecco così che il nome caldo, che trova sempre più conferme, è quello di Jonathan David. Il Milan ha provato a prenderlo già nell’ultima sessione di mercato, ma senza successo. Il Lille non ha ceduto, ma questi, inevitabilmente, saranno gli ultimi messi in Francia del canadese, che vedrà scadere il contratto nel 2025.

Il Milan, in quest’ultima sessione di mercato, ha acquistato soprattutto calciatori ad un anno dalla scadenza. E’ inevitabile che il prezzo si abbassi e la speranza è che accada lo stesso con David, anche se la concorrenza potrebbe essere importante. Il nome del canadese è anche sul taccuino del Napoli, chiamato a pensare al dopo Osimhen, ma anche di tanti club inglesi. Serve un accordo totale con il giocatore per avere la forza di andare a trattare con i francesi. I rapporti tra il Milan e il Lille sono ottimi, ma l’affare Botman ha dimostrato che i transalpini non fanno sconti.