Pioli sostituisce Loftus-Cheek, Theo Hernandez si arrabbia: il siparietto (VIDEO)

Curioso siparietto avvenuto in Roma-Milan: Hernandez ha detto a Pioli che Loftus-Cheek non doveva essere sostituito.

Ruben Loftus-Cheek sta crescendo di partita in partita, non ci sono dubbi. Dopo un debutto da sufficienza a Bologna, il livello delle sue prestazioni è decisamente migliorato contro Torino e Roma. Si è mostrato dominante a centrocampo, confermando i motivi per i quali la società rossonera aveva deciso di comprarlo.

L’ex Chelsea è forte fisicamente e dotato di buona tecnica, ha caratteristiche che possono veramente fare la differenza in Serie A. Il Milan ha investito su di lui e Stefano Pioli lo sta impiegando come titolare nel suo ruolo preferito, quello di mezzala. La sua migliore stagione nei Blues fu quella con Maurizio Sarri, che lo schierò proprio in quella posizione e lo ha valorizzato come nessun altro allenatore della squadra londinese. Ora a farlo esplodere definitivamente ci proverà Pioli in Italia.

Roma-Milan: siparietto Theo-Pioli, c’entra Loftus-Cheek

Loftus-Cheek a Roma è stato indubbiamente uno dei migliori del Milan. Ha fatto valere tutte le sue qualità e si è anche guadagnato il calcio di rigore che ha permesso ai rossoneri di passare in vantaggio. Nel secondo tempo Pioli lo ha sostituito e qualcuno della squadra non era d’accordo con questa decisione: Theo Hernandez e Rafael Leao.

DAZN ha mostrato le immagini di quanto avvenuto tra i giocatori e allenatore. Si vede chiaramente che i due sono sorpresi e contrariati. L’ex Real Madrid dice chiaramente a Pioli che il centrocampista inglese sta facendo una grande partita. La risposta del mister è la seguente: “È ammonito“. Leao capisce e lo spiega a Hernandez, che comunque rimane poco convinto della sostituzione.

Pioli ha un buonissimo rapporto con i suoi calciatori, quindi non c’è nessun caso da registrare in casa Milan. Sicuramente quello successo allo stadio Olimpico è un siparietto che non si vede spesso. La motivazione di Pioli è comprensibile. I rossoneri erano già rimasti in dieci per l’espulsione di Fikayo Tomori, quindi c’era il rischio di rimanere in nove se il già ammonito Loftus-Cheek avesse ricevuto un altro cartellino.