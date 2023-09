Reijnders: “Orgoglioso di giocare in un club così importante. Forte legame tra Milan e Olanda”

Tijjani Reijnders ha parlato del Milan e del suo inizio in Italia direttamente dal ritiro della Nazionale olandese, di cui fa parte.

Tra i tanti calciatori convocati dalle rispettive nazionali in questa sosta di settembre, spunta anche il nome di Tijjani Reijnders. Ovvero uno dei volti nuovi e più apprezzati del Milan di oggi.

Reijnders fa infatti meritatamente parte dei convocati della Nazionale olandese. Gli oranje affronteranno nei prossimi giorni Grecia e Irlanda per le qualificazioni ad Euro 2024.

Proprio dal ritiro in Olanda, il centrocampista rossonero ha risposto alle domande dei cronisti, in un’intervista pubblicata sui canali social della propria nazionale. Il classe ’98 ha parlato, tra le altre cose, anche del suo ambientamento in Serie A e dei primi risultati positivi con il Milan.

Reijnders felice al Milan

Il momento di Reijnders a suo dire è molto positivo, dovuto anche all’approccio molto apprezzato in Italia: “Ho avuto un ottimo inizio in Serie A e per questo sono venuto in ritiro con grande fiducia e serenità” – ha detto nell’intervista in nazionale.

Sul suo approdo in rossonero: “Ho passato un’estate impegnativa, soprattutto emotivamente. Ma è stato bello e importante fare un passo così per la mia carriera, andare a giocare nel Milan è un grande piacere. Mi sto ambientando bene, mi piace la cultura italiana. Non posso lamentarmi perché gioco in uno dei club migliori al mondo”.

La connessione tra Milan e Olanda: “So bene che c’è un legame importante, sono il 13° calciatore olandese che indossa la maglia del Milan. Mi rende orgoglioso, inoltre nei corridoi di Milanello ci sono le maglie e i trofei vinti da Van Basten, Rijkaard e Gullit. Tutto ciò è molto stimolante”.

Reijnders ha poi dato l’annuncio più bello, che sta per diventare padre per la prima volta. Anche se il centrocampista 25enne aveva già lanciato la notizia sui social: “Ci sarà presto un piccolo Reijnders, non vedo l’ora”. La Federcalcio ha poi donato a Tijjani un piccolo completino della nazionale olandese come regalo e buon augurio per il suo primogenito.