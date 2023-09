Ufficiale, la lista Uefa del Milan: c’è Adli, out in tre

Il Milan ha ufficializzato la lista per la partecipazione in Champions League. Ecco tutti i nomi a disposizione di Pioli per la coppa europea.

Oggi 4 settembre scadeva il termine ultimo per presentare la lista Uefa. Ovvero la composizione della lista dei calciatori a disposizione delle varie squadre partecipanti alle competizioni europee.

Il Milan ha dovuto dunque stilare la lista dei 23 calciatori a disposizione di mister Stefano Pioli per la fase a gironi di Champions League. Scelte comunque non facili, perché molti allenatori si ritrovano a dover fare a meno di alcuni elementi della rosa, viste le limitazioni di tale lista.

Ad esempio non possono essere schierati più di 17 calciatori ‘liberi‘, ovvero di nazionalità estera e cresciuti nei vivai di qualsiasi club fuori dai propri confini nazionali. Mentre è obbligatorio inserire almeno 4 calciatori nella lista A che siano prodotti del settore giovanile di club della medesima federazione.

La lista di Pioli per la Champions League

Il Milan poco fa ha reso ufficiale la lista, redatta da Stefano Pioli e dal suo staff, per la partecipazione alla fase a gironi di Champions League. La quale incomincerà il prossimo 19 settembre, con la gara interna contro il Newcastle.

Poche sorprese rispetto alle previsioni. Pioli ovviamente non ha rinunciato a nessun calciatore di primo piano, escludendo di fatto il solo Ismael Bennacer per infortunio. Il centrocampista algerino si è lesionato gravemente la cartilagine del ginocchio e dunque ne avrà ancora per diversi mesi. Pioli ha preferito lasciarlo fuori in questa prima fase e fare posto a calciatori pronti.

Fuori dalla lista restano anche i giovani e ultimi arrivati Marco Pellegrino e Luka Romero, per questioni di spazio e di inesperienza in certe competizioni. Come ampiamente previsto, per esigenza numerica è presente invece Mattia Caldara, che serve a Pioli come quarto elemento nella mini-lista di calciatori cresciuti nei vivai italiani.

Per il resto nessuna sorpresa o esclusione di lusso. Inserito nella lista dei 23 anche Yacine Adli, che lo scorso anno per motivi di spazio e di scelte tecniche era stato lasciato fuori da mister Pioli, che gli aveva preferito calciatori ben più navigati e d’esperienza.

Ecco la lista Uefa ufficiale del Milan 2023-2024:

Portieri: Maignan, Mirante, Sportiello

Difensori: Caldara, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Reijnders

Attaccanti: Chukwueze, Giroud, Jovic, Leao, Okafor

Lista B: Calabria, Pobega