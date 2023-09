Arnautovic poteva finire al Milan: il retroscena dell’agente

L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic era finito seriamente nel mirino del Milan durante l’ultima sessione di mercato. Ecco l’indiscrezione.

Il Milan per diversi mesi ha cercato una prima punta da affiancare a Olivier Giroud. Un centravanti d’area di rigore che potesse dare il cambio all’esperto calciatore francese.

I rossoneri hanno chiuso la sessione ingaggiando sia Noah Okafor, che però viene considerato più un’alternativa di Rafa Leao, sia all’ultimo giorno di mercato Luka Jovic. Due colpi che sembrano avere l’apprezzamento di Stefano Pioli, anche se il serbo ex Fiorentina è una scommessa importante.

Nei mesi precedenti il Milan però ha sondato il terreno per altri numeri 9. Il profilo più gettonato è stato quello dell’iraniano Mehdi Taremi, vicinissimo ai rossoneri fino alla chiusura negativa per motivi economici. Ma i rossoneri hanno anche seriamente pensato a Marko Arnautovic, attuale attaccante dell’Inter.

Il fratello-agente di Arnautovic conferma: “Milan, Juve e Roma lo hanno cercato”

La conferma del reale interesse milanista per Arnautovic, di cui si è parlato fin dal termine della scorsa stagione, è arrivato dalla trasmissione di ServusTV ‘Sport and Talk from‘. In questo ambito è intervenuto Danijel Arnautovic, fratello e agente dell’attaccante austriaco ex Bologna.

Prima della chiusura con l’Inter, che ha speso circa 10 milioni di euro per il 34enne attaccante, altri club italiani ed esteri hanno fatto sul serio per Arnautovic: “Alcuni club dell’Arabia Saudita hanno parlato con Marko. Ma ha già giocato in Cina in passato e aspettava un’occasione in Europa, in particolare in Italia dove si trova molto bene”.

Il Milan ha tentato il colpo Arnautovic, ma senza andare fino in fondo: “Juve e Milan? Posso dire che questi top club si sono mossi per Marko. Avevamo già parlato con loro. Poi si è inserita anche la Roma, a cui il Bologna aveva detto no perché sembrava non avere tempo per rimpiazzarlo. Poi ho chiamato l’Inter, ho visto che avevano bisogno di un attaccante e gli ho proposto il suo cartellino. Ausilio mi ha chiamato e abbiamo convinto anche il Bologna”.

Dunque Arnautovic ha scelto, anche grazie alla mediazione del fratello-agente, la soluzione Inter, tornando a giocare in nerazzurro 13 anni dopo l’ultima volta. Il Milan aveva in realtà tentato tale acquisto ad inizio estate, quando a dirigere il mercato c’erano ancora Paolo Maldini e Ricky Massara. Una volta avvenuto il passaggio di consegne col nuovo management, il Milan ha abbandonato la pista.