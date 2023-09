Deschamps elogia Giroud: “Ancora qui solo per merito suo. Ha fisico, testa, tutto”

Dichiarazioni importanti di Didier Deschamps su Olivier Giroud direttamente dal ritiro della Nazionale Francese. Il CT ha elogiato il suo bomber

Olivier Giroud ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Le aspettative erano già alte su di lui, ma è stato in grado di superarle. Quattro gol nelle prime tre partite del nuovo campionato, e una condizione fisica smagliante. Eppure, ha 37 anni il bomber francese. Un fatto che stupisce e non poco. E pensare che quando il Milan lo ha prelevato dal Chelsea era considerato da molti come un calciatore a fine carriera, che poteva dare veramente poco ancora al calcio. Con la maglia rossonera è rinato, o comunque, ringiovanito. Una nuova linfa ha tratto dall’ambiente milanista, ritornando il vecchio buon vecchio bomber di un tempo.

E a dimostrarlo non sono soltanto i numeri e le presenze al Milan. Grazie all’esperienza in rossonero, Oli è riuscito a conquistarsi nuovamente la fiducia della sua Francia e di Didier Deschamps. Nel 2018 ha vinto un Mondiale da attore non protagonista. Già, perché nonostante la titolarità assoluta non ha segnato neanche un gol l’ex Chelsea. Poi, il ritorno in Nazionale di Karim Benzema aveva preoccupato circa lo spazio che Olivier potesse ricoprire con la Francia. Ma il fato ha voluto che nel Mondiale di ottobre scorso, l’ex Real Madrid si infortunasse, e che fosse ancora lui, Giroud, a prendersi la scena. Gol e prestazioni da gigante, nonostante la finale sia stata persa.

Nel presente, Giroud ha riottenuto la chiamata di Deschamps per affrontare gli impegni di qualificazione ai prossimi Europei. Il CT lo ha elogiato al meglio in conferenza stampa.

Deschamps, solo elogi per Giroud

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore Didier Deschamps è stato interrogato su Giroud e sul suo stupefacente inizio di campionato col Milan. Il CT ha spiegato cosa è a fare davvero la differenza in un attaccante che nonostante i 37 anni continua ad incidere come uno dei migliori bomber. Le parole di Deschamps di seguito:

“Se è ancora qui con noi è solo merito suo. Ha il fisico che lo aiuta, lo stile di vita, la testa. Ha questo forte desiderio di rimanere ai massimi livelli. Ci è riuscito l’anno scorso ed è partito molto bene anche in questa stagione. Qualche anno fa il limite per un giocatore era di 35 anni, oggi ce ne sono parecchi forti che hanno quasi 40 anni. Il fatto di avere meno infortuni è importante; sotto questo punto di vista è migliorato tutto, dalla preparazione alle cure mediche. Ma per essere come Giroud c’è bisogno della mente, della forza d’animo. Olivier ce l’ha ed è una grande cosa”.