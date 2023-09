Inzaghi rinnova prima di Inter-Milan: i dettagli dell’accordo

Il tecnico dei nerazzurri si presenterà a San Siro, contro il Milan fresco di rinnovo. L’Inter ha annunciato di aver blindato Simone Inzaghi

Rinnovo in casa Inter prima del derby. Il club milanese – attraverso il proprio canale ufficiale – ha reso noto che Simone Inzaghi sarà il tecnico dei nerazzurri fino al 30 giugno 2025.

FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2025.

Sono davvero lontani i giorni in cui l’esonero sembrava ad un passo. Inzaghi ha faticato tanto lo scorso anno, prima di chiudere in bellezza. I nerazzurri, però, non sono riusciti ad alzare al cielo la Champions League né a vincere lo Scudetto. Campionato italiano che all’ex Lazio era sfuggito anche due stagioni fa, quando a trionfare era stato il Milan di Stefano Pioli.

Inter-Milan, Inzaghi sfida Pioli

Inzaghi avrà altre due stagioni per provarci e lo farà chiaramente fin da subito. Il suo inizio è stato praticamente perfetto, con tre successi in tre partite, senza subire gol.

Ora, al rientro dalle Nazionali, si tornerà in campo a San Siro e di fronte ci sarà proprio il Milan di Pioli, l’altra squadra a punteggio pieno, in testa alla classifica. Sarà già super sfida. Negli ultimi derby, l’Inter ha dimostrato di essere superiore, con Inzaghi che ha quasi sempre vinto il duello a distanza con il collega rossonero. Non ci resta che attendere per capire se le cose sono cambiate. Sabato 16 settembre alle ore 18.00 sarà il momento della verità.