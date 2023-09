Milan, 15 giocatori in Nazionale: chi torna per ultimo

Esodo dei giocatori rossoneri da Milanello per la pausa delle Nazionali: in due rientreranno più tardi rispetto agli altri

Dopo l’ottimo inizio di campionato, con le tre vittorie su tre contro Bologna, Torino e Roma, il Milan ora approfitta della pausa per continuare a lavorare sui nuovi schemi e migliorare ancora in vista del primo tour del force della stagione.

Il Diavolo ha dimostrato di aver già costruito un’intelaiatura importante e le prestazioni sono state molto convincente. I tanti nuovi acquisti e il cambio di modulo non hanno pesato più di tanto della ricerca di un nuovo equilibrio e fin qui si p visto un grande Milan, concretamente candidato per la lotta al titolo. In questi giorni si possono affinare ancor di più movimenti e strategie tattiche, ma non saranno tutti presenti in questi giorni.

In realtà, infatti, Stefano Pioli avrà pochi elementi a disposizione in queste due settimane, perché ben 15 elementi della rosa rossonera partiranno con le rispettive nazionali. A Milanello rimarranno quindi in pochi. Andiamo allora a vedere la lista completa dei partenti e chi sono i calciatori che rientreranno più tardi, in vista della ripresa del campionato, quando il Milan affronterà proprio l’Inter a San Siro sabato 16 settembre.

Milan, la lista dei convocati in Nazionale

Per quanto riguarda i portieri, c’è ovviamente Mike Maignan che parte con la Francia. In difesa Thiaw e Tomori sono stati chiamati rispettivamente da Germania e Inghilterra, poi c’è Kjaer con la Danimarca e Theo Hernandez sempre con i transalpini.

Krunic è stato convocato dalla Bosnia, mentre Reijnders farà parte della lista dell’Olanda, poi c’è anche Musah che parte con gli Stati Uniti, insieme a Christian Pulisic. Gli attaccanti partiranno tutti e sei: Giroud con la Francia, Leao con il Portogallo, Okafor con la svizzera, Chukwueze con la Nigeria e Jovic con la Serbia.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i due giocatori che rientreranno per ultimi a Milanello saranno Musah e Pulisic, che dovranno affrontare il lungo viaggio dagli USA. La notte del 13 settembre alle 2:30 italiane la nazionale americana giocherà contro l’Oman a Saint Paul, nel Minnesota. A fine partita saliranno su un aereo che li riporterà a Milano alle 16:30 dello stesso giorno.

Chissà se, per questo motivo, mister Pioli non rifletterà sulla possibilità di far riposare Pulisic, almeno dall’inizio, per il derby contro i nerazzurri, dando fiducia a Chukwueze e facendolo esordire da titolare con la maglia rossonera. Il nigeriano tornerà a Milanello prima del compagno di squadra e sarà più “fresco”.